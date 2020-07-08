По данным минздрава, на 8 июля по республике зарегистрировано 345 новых случаев заражения СOVID-19:

Бишкек — 183;

Чуйская область — 51;

Ош — 22;

Ошская область — 7;

Джалал-Абадская область — 23;

Баткенская область — 21;

Иссык-Кульская область — 24;

Нарынская область — 14;

Всего по республике зафиксирован 8 486 случай заражения коронавирусом.

«Все случаи являются местными. Зараженные имели контакт с подтвержденными случаями», — сказала глава Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.







Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 62 случая. За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 7 медработников.

Всего 1 287 случаев заражениям медицинских работников COVID-19, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 522 медика.

За прошедшие сутки зафиксировано 13 летальных исходов пациентов с COVID-19:

Больница Кыргызско-Турецкой дружбы – 1 (мужчина 67 лет);

Городская клиническая больница №6 – 1 (мужчина 52 года);

Республиканская клиническая инфекционная больница — 3 (трое мужчин – 69, 55 и 70 лет);

Ошская городская клиническая больница – 1 (мужчина 52 года);

Жалал-Абадская областная больница – 1 (мужчина 53 года);

Ат-Башинская территориальная больница – 2 (мужчина 64 года, женщина 55 лет);

Жайылская территориальная больница – 3 (мужчина 63 года, две женщины 59 и 70 лет);

Московская территориальная больница – 1 (женщина, 49 лет).

Всего за время пандемии скончались 112 человек с коронавирусом.

За сутки от внебольничной пневмонии умерли 44 человека. Из них 14 по республике и 30 в Бишкеке. Всего с марта скончались 268 человек.

За сутки из стационара выписано 67 пациента. Всего по стране с выздоровлением выписаны 2 983 пациентов.