По данным минздрава, на 8 июля по республике зарегистрировано 345 новых случаев заражения СOVID-19:
- Бишкек — 183;
- Чуйская область — 51;
- Ош — 22;
- Ошская область — 7;
- Джалал-Абадская область — 23;
- Баткенская область — 21;
- Иссык-Кульская область — 24;
- Нарынская область — 14;
Всего по республике зафиксирован 8 486 случай заражения коронавирусом.
«Все случаи являются местными. Зараженные имели контакт с подтвержденными случаями», — сказала глава Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.
Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 62 случая. За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 7 медработников.
Всего 1 287 случаев заражениям медицинских работников COVID-19, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 522 медика.
За прошедшие сутки зафиксировано 13 летальных исходов пациентов с COVID-19:
- Больница Кыргызско-Турецкой дружбы – 1 (мужчина 67 лет);
- Городская клиническая больница №6 – 1 (мужчина 52 года);
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 3 (трое мужчин – 69, 55 и 70 лет);
- Ошская городская клиническая больница – 1 (мужчина 52 года);
- Жалал-Абадская областная больница – 1 (мужчина 53 года);
- Ат-Башинская территориальная больница – 2 (мужчина 64 года, женщина 55 лет);
- Жайылская территориальная больница – 3 (мужчина 63 года, две женщины 59 и 70 лет);
- Московская территориальная больница – 1 (женщина, 49 лет).
Всего за время пандемии скончались 112 человек с коронавирусом.
За сутки от внебольничной пневмонии умерли 44 человека. Из них 14 по республике и 30 в Бишкеке. Всего с марта скончались 268 человек.
За сутки из стационара выписано 67 пациента. Всего по стране с выздоровлением выписаны 2 983 пациентов.