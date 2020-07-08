Центральная избирательная комиссия, по согласованию с Республиканским штабом, рекомендует кандидатам в депутаты не проводить встреч с избирателями. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы руководствуемся конституционным законом “О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша”. Там прописаны все формы агитаций, которые могут применять партии. Встреча [с избирателями] — это одна из форм. Они могут на свое усмотрение, полагаясь на свою ответственность, применять или не применять рекомендации [Республиканского] штаба», — объяснили в ЦИКе.

В то же время ЦИК, ссылаясь на внесенные изменения в законодательство, запрещает проведение концертов, театрализованных представлений и спортивных мероприятий на стадионах и улицах населенных пунктов. Также запрещается собирать более 50 человек в одном помещении.







Центризбирком предлагает партиям проводить онлайн-встречи с избирателями, а также использовать аудиовизуальные агитационные продукты через интернет и телевидение.

При физической встрече кандидатов с избирателями ЦИК требует соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Необходимо провести предварительную дезинфекцию места встречи, измерять температуру участников, носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев сообщил «Клоопу», что к политпартиям, нарушающим запрет на проведение массовых мероприятий, будут применены меры.

«Массовые мероприятия на период пандемии недопустимы. Есть запрет на проведение массовых мероприятий. Нарушители будут наказаны в рамках уголовного законодательства и кодекса о нарушениях, а к устроителям должны быть также применены меры в рамках выборного законодательства — вплоть до отмены регистрации как кандидатов и снятия с предвыборной гонки соответствующих партий», — сказал Осмоналиев.

Выборы в парламент должны пройти 4 октября. Предвыборная агитация будет длиться с 4 сентября по 3 октября.

«Выборные процессы можно было приостановить»

Кайрат Осмоналиев считает, что в такой период можно было приостановить выборные процессы. До этого президент Сооронбай Жээнбеков перенес выборы в ряд местных кенешей из-за коронавируса.

«Я против проведения выборов в период пандемии. Пандемию следует рассматривать как форс-мажорное обстоятельство, президент должен взять на себя ответственность и со ссылкой на форс-мажор приостановить выборные процессы. Он будет действовать в состоянии крайней необходимости, то есть в обстоятельствах, исключающих ответственность», — считает Осмоналиев.

Осмоналиев добавил, что депутаты парламента должны внести изменения в избирательное законодательство и прописать алгоритм действий по выборам в период пандемии. Для этого необходимо отозвать их с каникул, которые продлятся до осени.

Ранее президент подписал указ о том, что выборы в парламент должны пройти 4 октября. После этого ЦИК начала выборные процессы — уже более 35 партий подали свои документы для участия в выборах. Центризбирком уже объявил тендер на 21,1 млн сомов на транспортировку оборудования, баннеров и канцелярских товаров на избирательные участки.

Заглавное фото: Даниль Усманов / «Клооп».

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