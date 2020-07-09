Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что бывший президент Алмазбек Атамбаев выздоровел и его перевели из стационара больницы управделами президента обратно в СИЗО ГКНБ.

По данным ГКНБ, такое решение принял консилиум врачей. В Госкомитете добавили, что за бывшим президентом круглосуточно наблюдают врачи.

Госпитализация Атамбаева

Бывшего президента госпитализировали в больницу для лечения «внебольничной двухсторонней пневмонии» 30 июня.







Тогда в ГКНБ сообщили, что Атамбаев пожаловался на плохое самочувствие. У него взяли ПЦР-тест на коронавирус, который вышел отрицательным.

В этот же день врачи провели онлайн-консилиум, на котором они поставили бывшему президенту диагноз и решили перевести его в больницу.

Дело Атамбаева

Бывший президент обвиняется в нескольких уголовных преступлениях. По делу о незаконном освобождении кримавторитеа Азиза Батукаева суд признал Атамбаева виновным и приговорил к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

По делам, связанным со штурмом его резиденции в Кой-Таше, до сих пор продолжаются суды. Здесь бывшего президента обвиняют в организации убийства, организации массовых беспорядков, организации похищения на убийство и организации захвата заложников

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

Это стало поводом для того, что в начале августа силовики задержали Атамбаева после двух дней штурма резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш. При спецоперации погиб один спецназовец.