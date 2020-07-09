Премьер-министр Кубатбек Боронов 2 июля обратился к партиями, чтобы они начали помогать гражданам и направили деньги от предвыборных кампаний на борьбу с COVID-19.

«Народ оценит ваш вклад, и думаю, выберет достойных. Ждем от вас помощи, будьте вместе с народом», — заявил он.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова рассказала «Клоопу», что слова Боронова могут расцениваться как незаконный призыв к подкупу избирателей.







По ее словам, с момента объявления выборов и до официального оглашения их результатов партии не имеют права заниматься любыми формами благотворительности, потому что это будет считаться подкупом избирателей. Она добавила, что премьер-министр как должностное лицо может понести ответственность за свои слова.

«Премьер-министр из-за своей некомпетентности призывает к незаконным действиям политические партии. Он призвал начать помогать людям, и наши граждане не забудут этого на выборах. Это и есть незаконный призыв к подкупу голосов, злоупотреблению в период выборов и нарушению законодательства», — пояснила Абдрахматова.

Она сказала, что в случае, если политические партии хотят заниматься благотворительностью в предвыборный период, то они должны передать все в Республиканский штаб, при этом не афишируя это в СМИ и интернете.

«Да, сейчас сложная ситуация, но всю желаемую помощь нужно передать в штаб, иначе это будет подкупом. Конечно надо помогать, но мы не можем допустить, чтобы выборы превратились в массовый подкуп избирателей», — добавила она.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов 3 июля. Согласно указу, выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября 2020 года.

В ЦИК подали уведомление об участии вы выборах 44 партии, однако реальное участие в них смогут принять не все политобъединения. Для участия вы выборах необходимо выплатить избирательный залог в полмиллиона сомов, возможно у некоторых партий на это не хватит ресурсов.