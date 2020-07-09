Оригинал материала опубликован на радио «Азаттык». Авторы: Дастан Умотбай уулу и Бактыгуль Чыныбаева.

В Кыргызстане наряду с распространением коронавируса в регионах участились случаи проведения различных торжеств и погребальных обрядов. Президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности 6 июля предложил официально запретить различные массовые торжественные мероприятия.

В частности, глава государства отметил, что ранее вносил предложения по запрету на проведение празднеств, и призвал Республиканский оперативный штаб обозначить свою четкую позицию по данному вопросу, сказав, что «будет правильно принять отдельное официальное решение по этому вопросу».







В свою очередь правительство ограничилось лишь очередным предупреждением о необходимости перестать массово проводить тои и другие торжества.

Во время онлайн-брифинга 7 июля премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что остаются такие, кто несмотря на предупреждения проводит массовые мероприятия:

– Будет действовать строгий запрет. Несмотря на то, что до этого уже говорили об этом, все равно возникают проблемы. В некоторых местах торжества проводят на задних дворах кафе и ресторанов. Мы принимаем меры в отношении этих людей, впредь тоже будем наказывать.

В последние недели в Кыргызстане растет число заболевших пневмонией. За период с конца марта и по 8 июля от этой болезни в общей сложности скончалось 268 человек, в то время как от коронавируса – 112.

Несмотря на это люди продолжают проводить различные торжества, если не на 200-300 человек, как раньше, но 40-50 приглашенных там собирается. Житель города Оша, не пожелавший назвать свое имя, рассказал о том, что недавно побывал на одном из таких мероприятий:

– Свадьбы до сих пор проводят. Конечно, зовут не так много гостей как раньше, где-то 20-30 человек, может, максимум 40-50. В основном приходят близкие друзья молодоженов, родители жениха и невесты, родственники. А все остальное — фотосессия, катание по городу, поездки в горы – все так же, как и раньше. Видеооператоры и фотографы продолжают работать.

Милиция иногда проверяет, но чаще просто уточняет: «Гостей не больше 50?». И все. Не в ресторанах и кафе, а дома собираются и проводят празднества на 40-50 человек.

«Торжества в домашней обстановке запретить сложно»

5 июля семьям, которые проводили той на джайлоо Чырчык Алайского района, было вынесено предупреждение. По данным Ошского областного управления внутренних дел (УВД), собравшиеся на джайлоо для проведения обряда кыз узатуу (проводы невесты) являются жителями села Таш-Короо данного района. Сотрудники отдела по работе с туристами УВД провели разъяснительные работы с собравшимися, после чего те разошлись.

Пресс-секретарь УВД Жениш Аширбаев заметил, что невозможно силами милиции запретить торжества, которые проводятся дома:

– Как только организаторам тоя в Алайском районе вынесли предупреждение, они разошлись. Всего в этом районе в тот день, 5 июля было зафиксировано два торжественных мероприятия. Первое, как сообщалось, организовали жители села Таш-Короо, а во втором случае участники торжества из кортежа заметили сотрудников милиции и сразу разошлись, поэтому не удалось уточнить, откуда они. В кафе и ресторанах тои практически не проводятся. А вот дома их продолжают проводить. Мы можем лишь предупредить их и попросить соблюдать дистанцию, правила гигиены. Но любой дом – это ведь частная территория. Пока санитарно-эпидемиологическая служба не проведет проверку или не случится какого-то нарушения закона, вынести запрет мы, оказывается, не можем. В этом плане должны проводить работу местные власти.

До этого, 4 июля, на окраине города Оша в ресторане «Баястан» также проводился той, о котором узнали органы и рекомендовали гостям разойтись. За нарушение санитарных норм владелец заведения был оштрафован на 13 тысяч сомов. Объект был закрыт на карантин на 15 дней.

Кафе и рестораны в Оше закрывают на месяц

Ошская областная милиция отмечает, что с марта проводит разъяснительные работы о необходимости соблюдения правил, чтобы не допустить распространения коронавируса. Теперь же, по их словам, нарушители правила будут привлекаться к ответственности по закону.

Решением штаба по Гражданской защите города Оша на неопределенный срок запрещено проведение торжеств и различных массовых мероприятий в частных домах, общественных местах и заведениях общественного питания.

Пресс-секретарь мэрии города Оша Азамат Абсаттаров сообщил, что за нарушение правила предпринимателям и частным лицам грозит штраф в 13 тысяч сомов, но при этом штаб по Гражданской защите принял решение о закрытии на месяц заведений, где проводились тои:

На прошлой неделе было принято решение запретить проведение тоев и торжеств на неопределенный срок.

– Горожане теперь не могут собираться дома или в кафе и ресторанах для празднования. Регистрируются случаи, когда самовольно, в нарушение санитарных норм и правил массовые мероприятия проводят тайно. Если мы фиксируем такое, то налагаем штраф. Помимо взыскания 13 тысяч сомов у нас так есть право закрыть объект предпринимательства на 15 дней. Сейчас штаб продлил этот срок на месяц. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, когда здоровье нации оказалось под угрозой, мы будем строго следить за соблюдением правил, чтобы не допустить проведения массовых мероприятий.

Стало больше похорон

Наряду с празднествами в Бишкеке и регионах стали больше проходить похороны и церемонии прощания с умершими. В связи с этим, по словам специалистов, перестали соблюдаться санитарно-гигиенические нормы.

В морге Республиканского паталогоанатомического бюро тела умерших выдают родственникам только после того, как проведут дезинфекцию и обеззараживание. Здешний сотрудник на условиях анонимности рассказал о требованиях, которые озвучивают семьям умерших:

– Чем меньше родственников сопровождает тело покойного, тем лучше. Достаточно двух-трех человек. Также предъявляются определенные санитарные требования к транспорту, на котором будет перевозиться тело. На легковой машине нельзя. У родственников умерших мы просим принести ткань и клеенку. После омывания тела хлорированным составом мы обязательно должны завернуть его в полиэтилен. Многие, кто умирает в Бишкеке, не успевают при жизни сдать ПЦР-тест. Поэтому этот анализ берем мы и отправляем материал для исследования в городскую санитарную эпидемиологическую службу. К сожалению, там сотрудники тоже болеют, поэтому результаты выходят с задержкой.

Поэтому сейчас ситуация такая, что от чего бы ни умер человек, обязательно надо соблюдать правила санитарии и гигиены.

«Высок риск заразиться не от покойника, а его близких»

В приказе Министерства здравоохранения указано, что при захоронении умерших от COVID-19 доставлять тела до места погребения обязательно надо на спецтранспорте или катафалке, при этом поверх савана обязательно должна быть намотана пропитанная хлором ткань или же полиэтилен, а сам обряд должен проходить под надзором близких родственников, религиозного деятеля и эпидемиолога.

Но в последнее время те, кто потерял своих близких из-за пневмонии при неподтвержденном COVID-19, сами проводят обряд погребения.

Руководитель Республиканского паталогоанатомического бюро Валентина Пахман не скрывает своего беспокойства по поводу того, что особенно в сельской местности церемонии прощания с умершим, как и раньше, проводятся с участием большого числа людей:

– Сами понимаете, родственники умершего, скорее всего, все контактные. Тут уже дело даже не в теле покойного – мы-то его в морге обрабатываем, обеззараживаем хлорамином, заворачиваем… Нежелательно его омывать повторно. Плюс, безусловно, нежелательно скопление людей, которые хотят попрощаться с покойным. Ведь его родственники так или иначе ухаживали за ним, контактировали с умершим, вместе жили. И собираться вместе с этими людьми в ограниченном пространстве, горевать… Я все понимаю, но вы подвергаете себя опасности.

Похороны на окраине Бишкека.

Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) еще в марте, когда в стране были зафиксированы первые случаи коронавируса, приняло фатву по погребению умерших от COVID-19, согласно которой нельзя повторно омывать тело, которое уже выдали из морга, после обработки.

Помимо этого предписано как можно быстрее похоронить умершего, а присутствующие все должны быть в масках.

Специалист отдела фатв ДУМК Бахтияр Токтогазы уулу отметил, что данные правила касаются на только тех, кто скончался от коронавируса, но и других умерших:

– Эту фатву мы принимали, основываясь на рекомендациях специалистов и Минздрава. Все это необходимо для сохранения здоровья и безопасности наших граждан. Мы рекомендуем, чтобы люди не собирались на похороны. Какой бы тяжелой ни была утрата, но сейчас ситуация очень опасная. Конечно, каждого, кто ушел, надо проводить достойно. Но всем религиозным деятелям в регионах мы напоминаем, что в такое сложное время «в первую очередь необходимо соблюдать безопасность». Мы сказали, что не только умерших от коронавируса, но и других покойников, надо предавать земле как можно быстрее.

В Кыргызстане за последние две недели увеличилось количество смертей от коронавируса и пневмонии. Эксперты говорят, что встречаются случаи, когда при прощании с ними заражаются те, кто пришел проводить покойного в последний путь.

Ранее в Великобритании во время пика смертности от коронавируса мусульманская община стала проводить церемонии прощания с покойными в онлайн-режиме.