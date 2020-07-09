Нардеп действующего созыва Жанар Акаев обратился к своим коллегам и руководству Кыргызстана через видео с предложением перенести дату выборов в парламент.

По его мнению, эпидситуация в стране не позволит депутатам агитировать, а выделенные на организацию избирательного процесса деньги лучше потратить на закупку медоборудования и выплаты медработникам.







«Из бюджета на выборы выделено 526 млн сомов. Кроме этого ЦИК планирует истратить на разъяснительные мероприятия и баннеры 21 млн сомов. Сейчас, когда каждая монета на счету, не хватает лекарств и аппаратов, потратить столько денег на выборы — неуместно», — считает Акаев.

Депутат показал заявление, написанное на имя спикера парламента Дастана Джумабекова, с прошением срочно собрать всех депутатов для обсуждения ситуации в стране.

«Надо обсудить работу правительства, жалобы граждан. К нам каждый день обращаются сотни людей. Нужно поставить эти вопросы перед правительством и обсудить перенос даты выборов», — сказал нардеп.

В качестве законного пути переноса выборов на более поздний срок Акаев предлагает повторное введение режима чрезвычайного положения в стране. По его словам, хоть и в конституционном законе прописано внедрение комендантского часа при ЧП, это не обязательная мера.

«Кроме этого в августе все партии, желающие участвовать в выборах, должны провести свои съезды. Кто, какая партия сможет проводить съезды и просить народ в селах и городах голосовать за них в таких условиях, когда люди падают перед больницами? Это — настоящая глупость и дурость», — заявил депутат.

Акаев добавил, что отказ правительства от введения режима ЧП «очень прискорбное решение» и назвал несколько торговых центров, которые добровольно закрылись на карантин.

«Все партии должны подумать. Сейчас здоровье и благополучие народа важнее выборов. Мы должны принять умное решение. Прекратить разговоры о выборах и оставить их для более спокойных времен, когда мы избавимся от этой болезни», — заключил свое обращение депутат.

Парламентские выборы-2020

Президент 3 июля подписал указ о назначении выборов в парламент на 4 октября 2020 года. На 9 июля в ЦИК обратились 44 партии с заявлением об участии в избирательном процессе.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова пообещала, что на выборах будут соблюдены все санитарные нормы и посоветовала партиям не проводить встречи с избирателями.

В то же время ЦИК, ссылаясь на внесенные изменения в законодательство, запрещает проведение концертов, театрализованных представлений и спортивных мероприятий на стадионах и улицах населенных пунктов. Также запрещается собирать более 50 человек в одном помещении.

Кыргызстанские певцы Кайрат Примбердиев и Максат Садырбеков призвали местных исполнителей не участвовать в агитации политических партий, выразив тем самым свое недовольство бездействием властей.

Глава правительства Кубатбек Боронов 2 июля тоже предложил политпартиям не собирать избирателей и направить средства, предназначенные на проведение предвыборной агитации, на борьбу с коронавирусом.