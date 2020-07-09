Республиканский штаб объявил 9 июля о решении временно приостановить работу общественного транспорта, курсирующего между всеми областями и городами страны. Ограничения продлятся «до улучшения эпидемиологической ситуации в регионах Кыргызстана».

«Решение принято согласно Областным оперативным штабам по предупреждению распространения COVID-19», — пишет Штаб.

Президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности 6 июля порекомендовал Штабу приостановить транспортное сообщение между областями и официально запретить различные массовые торжественные мероприятия.







Он считает, что количество заражённых коронавирусом и больных с пневмонией увеличилось из-за снятия ограничений в стране.

«Когда на чашу весов были поставлены здоровье населения и экономическая безопасность, мы объявили карантин и терпеливо соблюдали режим чрезвычайного положения. После снятия этого режима резко возросла заболеваемость, и в результате коронавируса многие наши граждане страдают от пневмонии», — заявил Жээнбеков.

При этом президент добавил, что вопрос введения режима ЧП пока не рассматривается, но соблюдение санитарных правил и ограничений обязательно.

По всей республике на 9 июля уже известно о 8847 случаях заражения коронавирусной инфекцией. Есть ещё больные с пневмонией, однако минздрав о них статистику не предоставляет и ведет раздельный учёт больных с COVID-19 и с пневмонией.