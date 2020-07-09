Начальница управления общественного здравоохранения Айнура Акматова сообщила на брифинге 9 июля, что по заявлениям хирурга Доолота Ибраимова создана специальная комиссия. Она проверит Городскую бишкекскую клиническую больницу №1 и ее главврача Жусупа Бошкоева на факт коррупции.

Если обвинения Ибраимова подтвердятся, Бошкоева лишат должности.

Доолот Ибраимов опубликовал 6 июля видео обращение к руководству страны, в котором он обвинил Бошкоева в том, что тот госпитализирует пациентов по знакомству и не следит за условиями труда медработников.







Также он заявил, что главврач не обеспечивает нормальные условия работы для медиков, а также не распределяет нормально средства индивидуальной защиты и медоборудование.

Главврач дал интервью «Клоопу» 9 июля, в котором опроверг обвинения Ибраимова и выразил готовность к проверке.

«Правильно, пусть придут, спросят у других», — сказал Бошкоев.

По его словам, Ибраимов записал видео обращение из-за обиды на персонал медучреждения, и это уже вторая жалоба врача на работу больницы.

Бошкоев рассказал, что хирург в марте уже писал заявление в финпол против своего коллектива. В результате проверки финпола обвинения Ибраимова не подтвердились.

«В каждой семье есть непорядочный человек. Весь коллектив был взбудоражен. Факты не подтвердились. С Доолотбеком Ибраимовым практически никто не общается», — рассказал Бошкоев.

Также главврач добавил, что почти вся его семья переболела коронавирусом. Его жена была в тяжелом состоянии, но младшая дочь лечила ее дома, потому что больницы были переполнены.

По его словам, Ибраимов госпитализировал свою жену и сестру на следующий день после выхода на работу. Главврач собирается провести расследование по этому факту, когда ситуация немного уляжется и у него появится время.

Читать еще: «Горе-чиновник мешает лечить больных с коронавирусом». Хирург бишкекской больницы №1 пожаловался на начальника — главврач готов судиться, «но некогда»