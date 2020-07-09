Духовное управление мусульман Кыргызстана готово выделить 29 учебных заведений под дневные стационары. Об этом сообщил в своём обращении верховный муфтий Максат ажы Токтомушев.

«Мы готовы выделить нашему народу 29 учебных заведений по всей республике, где есть 1415 мест под обсервации и дневные стационары. Это помощь нашему народу от религиозных служителей», — заявил муфтий.

В случае необходимости ДУМК готово предоставить и здания мечетей.







«Мы вместе с народом. Сейчас по стране у нас свыше 100 учебных заведений и больше 3000 тысяч мечетей. В случае необходимости, мы готовы предоставить их», — сказал он.

Муфтий добавил, что ранее ДУМК уже передало семь учебных заведений для приёма больных с COVID-19.

«Кроме этого, во время месяца Рамадан, когда был карантин, муфтият, областные казыяты с помощью спонсоров раздали продуктов на сумму 37 миллионов сомов. Также собрано 11 миллионов сомов фитр-садака. Она направлена на поддержку нуждающихся», — сообщил он.

Муфтий Максат ажы Токтомушев также поблагодарил медработников за их труд и призвал всех соблюдать санитарные нормы.

Ранее к минздраву обращался и другой религиозный деятель — Чубак Жалилов. Он предложил использовать здание руководимой им мечети для обсервации.

Под дневной стационар было передано и медресе на 150 мест, построенное ассоциацией «Дордой».

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Бишкеке и роста количества больных с COVID-19 и пневмонией столичные больницы быстро заполняются, наблюдается нехватка мест для больных.

Предприниматели, бизнесмены и различные деятели отдают свои помещения властям для стационаров. Или говорят о готовности это сделать. Но даже если под стационары будут переданы сотни зданий, в них некому будет работать — в стране нехватка медиков. На борьбу с коронавирусом призвали даже студентов-медиков.

Мэрия Бишкека открыла 9 дневных стационаров в каждом районе столицы. Там принимают только пациентов с легкой формой ОРВИ, где им предоставят капельницу и медицинскую консультацию.

Республиканский штаб 8 июля сообщил, что в столице развернули дополнительные койко-места для больных с COVID-19 и пневмонией на базе:

Гостиницы «Континенталь» по адресу ул.Интергельпо 1, — 225 койко-мест;

Интернат №1 им.Каниметова по адресу ул.Жибек-Жолу 625, — 120 койко-мест;

Специальной общеобразовательной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей по адресу ул.Кулатова 37, — 80 койко-мест;

Гостиницы «Discovery» по адресу пер.Оренбургский 31, — 48 койко-мест;

Медицинский Центр доктора Назаралиева, — 60 койко-мест;

Кыргызская государственная медицинская академия им. И.Ахунбаева — 300 койко-мест;

Построенное ассоциацией «Дордой» медресе на 150 мест под обсервацию или госпиталь в жилмассиве «Ынтымак».

Также штаб сообщает, что в регионах увеличивают количество койко-мест в обсервациях и развертывают дневные стационары.

По данным минздрава, в Кыргызстане на 9 июля зафиксировано 8847 случаев заражения коронавирусом. Из них от COVID-19 вылечили 3053 пациента. Умерли с подтвержденным коронавирусом 116 человек.

От пневмонии с марта по всей республике умерли 310 человек.