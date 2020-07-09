Президент Сооронбай Жээнбеков обратился к кыргызстанцам из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в стране. В его речи есть спорные заявления. «Клооп» решил разобрать обращение Жээнбекова для своих читателей.

Коротко.

Приуменьшил число смертей до «десятков»;

Медики — герои;

Все должны сплотиться, чтобы победить;

Ситуация «под его контролем», но проблем много;

Власти ничего не «прикарманили», потому что Жээнбеков «беспощаден».

Подробно:

Про умерших c COVID-19

Жээнбеков: Коронавирусная инфекция принесла нашему народу много горя. Из-за болезни мы потеряли десятки наших соотечественников. Ушли из жизни известные личности, посвятившие всю свою жизнь развитию кыргызского государства, своему народу и стране. Пусть им земля будет пухом! Соболезнуем тем, кто потерял близких и разделяем их горечь утраты.







Как на самом деле: В стране, по официальным данным, умерли не десятки, а сотни человек с коронавирусом и пневмонией. На 9 июля в Кыргызстане умерли 116 человек с коронавирусом и 310 человек с пневмонией. Глава правительства Кубатбек Боронов заявил 7 июля, что пневмония — следствие коронавирусной инфекции, а минздрав планирует объединять эти данные. О том, что пневмония — это все тот же коронавирус, говорят и врачи.

Вирусная пневмония это не осложнение ковида. Это тяжёлая форма течения ковида. Это и есть он. — Егор (@borisov103) July 7, 2020

Про борьбу медиков с коронавирусом

Жээнбеков: Герои сегодняшнего времени — наши медики дни и ночи напролет ведут борьбу с невидимым врагом, рискуя жизнью во имя сохранения здоровья народа. Преклоняю голову перед их мужеством и самоотверженностью, и выражаю глубокую благодарность за их бесценный труд.

Как на самом деле: На 9 июля в стране заразились коронавирусом 1370 медработников, из которых только пять официально признаны умершими от последствий COVID-19. Некоторые медики умирают с диагнозом внебольничная пневмония, но власти не хотят включать их в статистику по погибшим с коронавирусом.

При этом власти обещали выплачивать заразившимся медикам компенсации в 200 тысяч сомов. Сейчас известно, что компенсации получит 41 медик, по остальным случаям заражения ведутся тщательные расследования. Только три семьи умерших медиков получили компенсации в миллион сомов от государства.

При этом медики все время говорят о нехватке средств индивидуальной защиты и оборудования. Иногда им приходится толкать сломанную машину скорой помощи, чтобы спасти пациентов.

А в это время власти непрозрачно тратят пожертвования, которые поступили на счет минздрава: Свыше 100 миллионов медикам: Как минздрав непрозрачно тратит пожертвования

Про солидарность

Жээнбеков: Мы находимся в ситуации беспощадной борьбы за здоровье народа. Успех этой борьбы зависит от нашего единства..

Оказывают свою посильную помощь наши предприниматели, волонтеры, да и все неравнодушные соотечественники.

Ответственность — на каждом из нас. Каждый гражданин ответственен за свою семью, за своих детей. Я ответственен перед народом. С вашей помощью и при вашей поддержке мы добъемся победы над этой напастью. Я верю в вас, уважаемые соотечественники.

Как на самом деле: Здесь Жээнбеков попал в точку. Взаимовыручка, солидарность и гражданская ответственность — это все про кыргызстанцев, которые решили помогать в борьбе с коронавирусом.

Люди скоординировались и стали помогать друг-другу сами. С самого начала пандемии люди пошли в волонтеры, стали собирать средства, чтобы помогать тем, у кого нет денег даже на еду. Кыргызстанцы самостоятельно собрали на средства защиты для медиков, пока органы заставляли врачей извиняться за жалобы на отсутствие СИЗ в больницах.

Несмотря на то, что многие бизнесмены потеряли значительные средства во время карантина, власти призвали их помочь в борьбе с пандемией и они откликнулись. Бизнесмены, певцы, религиозные деятели, студенты — все они начали помогать в закупке аппаратов ИВЛ, средств защиты, лекарств, шли в волонтеры или предоставляли места под обсервации и стационары.

При этом, даже когда власти оказывали помощь нуждающимся семьям продуктовыми наборами, они потратили деньги из пожертвований максимально непрозрачно.

Про жизнь человека

Жээнбеков: Жизнь человека — наивысшая ценность. Как Президент страны, для меня не существует более священного и более высокого понятия. Жизнь и здоровье каждого гражданина является вопросом государственного значения.

Как на самом деле: После отмены карантина в стране начался резкий всплеск заражений коронавирусом и заболевания пневмонией. Больницы очень быстро переполнились.

Однако позже врачи стали анонимно заявлять, что в больницах лежат не тяжелые больные, а чиновники и политики с легкими симптомами.

Про личный контроль

Жээнбеков: От чиновников на ответственных должностях требуют неустанной работы по сохранению здоровья наших граждан. Ситуация в стране находится лично под моим контролем и Совета безопасности. Во всех странах усиливаются требования народа по отношению к власти. И это естественно. И у нас высказываются требования, а также недовольства по определенным проблемным вопросам. Я все вижу, все понимаю. У нас немало проблем. И я, как и каждый из вас, хочу скорейшего их разрешения.

Как на самом деле: Кыргызстанцы, не видя реакции и решительных действий президента в борьбе с коронавирусом, стали называть его #немойпрезидент. Это отсылка и к тому, что они его не выбирали, и к его молчанию.

У нас президент имеет голос? Где его обращения? Ну кроме того,что он обратился к студентам и бизнесу?#неМойпрезидент — Esenbaeva Kunduz (@EsenbaevaK) July 4, 2020

При этом Жээнбеков до сих пор не объявил режим ЧП, хотя сейчас он необходим, так как каждый день выявляется более 300 зараженных коронавирусом. Все случаи заражения происходят внутри страны, завозных случаев практически не выявляют, так как границы закрыты.

Про деньги:

Жээнбеков: Возникает много вопросов среди народа. Один из них — разговоры о том, что власти «прикарманили» помощь, поступившую из-за рубежа, от международных финансовых институтов.

Правительство открыто публикует информацию по данному вопросу. У нас открытое общество.

Всем известно, что я беспощаден к тем, кто запускает руку в народное достояние и государственную казну. Поэтому, вместе с вами мы не допустим нецелевого использования помощи, поступающей нашей стране.

Как на самом деле: Кыргызстан уже получил миллионы долларов на борьбу с коронавирусом и его последствиями и планирует получить еще сотни миллионов долларов.

Всего на борьбу с коронавирусом и его последствиями Кыргызстан планирует потратить около 645 млн долларов США. Это 15,7 млн долларов из республиканского бюджета, почти 2,2 млн долларов пожертвований и деньги от международных организаций.

Часть этих кредитных денег уже потрачена, в том числе на выплату зарплат бюджетникам, куда входят врачи и учителя. Но отследить, как тратились средства невозможно.