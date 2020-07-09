Пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила о размерах заработной платы членов парламента. В сообщении говорится, что депутаты парламента получают 25 тысяч сомов, вице-спикер — 27, а спикер Жогорку Кенеша — 30 тысяч сомов.

Заявление вышло в качестве опровержения слов некоего пользователя Фейсбука о том, что депутаты получают 200 тысяч сомов ежемесячно.

«Заявление гражданина на его странице в Фейсбуке, о том, что «каждый депутат забирает 200 тысяч сомов из кассы», не соответствует действительности. […] Депутаты и сотрудники Аппарата Жогорку Кенеша в целом не получают зарплату выше, чем у государственных служащих, работающих в других ветвях власти и министерствах», — говорится в сообщении пресс-службы.







Пресс-служба также подчеркнула, что из-за ситуации с коронавирусом в стране депутаты сократили расходы госбюджета и отказались от командировок, закупок и ремонтных работ.

«В связи с последними сложными событиями депутаты часто поднимают вопрос о своевременной выплате дополнительных выплат работникам здравоохранения. С этой целью депутаты и комитеты ЖК проголосовали за резкое сокращение расходов государственного бюджета. В частности, сам Жогорку Кенеш значительно сокращает расходы», — подчеркнули в пресс-службе.

Депутаты получают свои зарплаты вовремя, а ещё могут позволить себе уйти в отпуск — сейчас парламентарии находятся на каникулах до осени.

Тем временем, медики Кыргызстана, которые каждый день подвергая свою жизнь опасности борются с пандемией, жалуются на урезание зарплат и на то, что ее вовсе не получали. Зарплаты медиков гораздо меньше 20 тысяч сомов, указанных у депутатов. Они публикуют квитанции, в которых порой указаны суммы менее шести тысяч сомов.

Только 7 июля премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что к заработной плате медработников будут сделаны и выплачены надбавки в 25-30%.

По его словам, правительство уже начало вводить изменения по недавно принятым поправкам в закон «О статусе медицинского работника».

«В Бишкеке и Чуйской области начался прием врачей на контрактной основе с зарплатой до 70 тысяч сомов. Плюс, медиков обеспечат питанием, проживанием и СИЗами», — заявил Боронов.

В Кыргызстане каждый день сообщают о случаях заражения среди медработников. На 9 июля среди медиков выявили 1 370 случаев заражения COVID-19. Официально минздрав признал, что погибли три медика с коронавирусом. Но кыргызстанцы в соцсетях сообщают, что их намного больше.