Начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова призвала заражённых COVID-19 не заниматься самолечением антибиотиками а также препаратом «Дексаметазон». По её словам, граждане, при появлении первых симптомов должны незамедлительно обращаться к врачам.

«Если температура тела повышается до 37,5-38 градусов, необходимо обратиться в колл-центр 118 или ЦСМ. Лечение должно проводиться исключительно по назначению врача. Просьба не заниматься самолечением антибиотиками и дексаметазоном. Не впадайте пожалуйста в панику — стресс снижает сопротивляемость организма к заболеваниям», — заявила Акматова.

Она отметила, что несмотря на снижение аппетита при заражении коронавирусом, больные должны хорошо и правильно питаться а также принимать достаточно жидкости.







«При заболевании коронавирусом пропадает аппетит. Несмотря на это необходимо постараться включить в рацион бульоны, белковую пищу, овощи, фрукты. Люди с сердечными заболеваниями должны употреблять 2 литра воды в день, остальные 3 литра», — говорит Акматова.

По официальной статистике в Кыргызстане на домашней изоляции находятся 5068 человек. Большинство заражённых COVID-19 вынуждены находиться дома и лечиться в домашних условиях из-за отсутствия мест в стационарах.

Кыргызстанцы рассказывают в соцсетях, что по номерам горячей линии Республиканского штаба практически невозможно дозвониться, вызывать врача ЦСМ на дом тоже не получается.

Часто это приводит к тому, что пациент не получает консультацию и помощь врача, а после у него появляются осложнения.

Помогать больным кыргызстанцам откликаются все кому небезразлична судьба соотечественников.

4 июля Мэрия Бишкека сообщила, что открыла дополнительные дневные стационары в каждом районе Бишкека. А неравнодушные граждане и бизнесмены предоставляют свои отели или другие большие площадки для дневных стационаров.

Для консультации больных кыргызстанцев врачи и психологи создают группы в Телеграме, где онлайн и бесплатно предоставляют свои рекомендации.

Помогают и врачам. В Кыргызстане организовываются группы добровольцев, которые на волонтёрской основе оказывают помощь врачам в их нелёгкой работе — они готовят им еду, помогают ухаживать за больными, собирают деньги на СИЗ и развозят врачей по домам.

По всей республике на 9 июля уже известно о 8847 случаях заражения коронавирусной инфекцией. Есть ещё больные с пневмонией, однако минздрав о них статистику не предоставляет и ведет раздельный учёт о больных с COVID-19 и с пневмонией.