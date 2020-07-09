Начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова на брифинге 9 июля сообщила, что министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов и его заместитель Нурболот Усенбаев заболели и находятся на больничном.

Она отметила, что состояние обоих чиновников удовлетворительное и пока неизвестно есть ли у них COVID-19.

«Они сдали лабораторные анализы для получения результатов. Как будут известны результаты, мы дополнительно сообщим», — сказала Акматова.







Ранее «Кактус» ссылаясь на свои источники в правительстве сообщил, что у министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова выявили пневмонию, а у его заместителя Нурболота Усенбаева присутствуют симптомы COVID-19.

Пневмония и коронавирус у чиновников

В правительстве это уже не первый случай заражения коронавирусом. Так 30 июня COVID-19 выявили у вице-премьер-министра Эркина Асрандиева.

Также коронавирус выявили в парламенте у нескольких депутатов, включая Тазабека Икрамова.

Были случаи заражения коронавирусом в аппарате президента и в пресс-службе ЖК.

Пневмонией заболели ряд чиновников, как бывших так и действующих.

Так у депутатов Бактыбека Турусбекова и Жылдыз Мусабековой обнаружили пневмонию, но результаты на COVID-19 у них отрицательные.

А у экс-депутатата Камчыбека Ташиева выявили острую и двустороннюю пневмонию.

В ночь с 6 на 7 июля скончался действующий депутат парламента и экс-спикер Чыныбай Турсунбеков. У него была двусторонняя пневмония, тест на коронавирус был отрицательным.

Премьер-министр Кубатбек Боронов 7 июля на брифинге заявил, что внебольничная пневмония является следствием заболевания коронавирусной инфекцией. Но тем не менее, Минздрав все еще разделяет пациентов на тех, у кого тест на коронавирус положительных и на «внебольничную пневмонию».

По данным минздрава, в Кыргызстане на 9 июля зафиксировано 8847 случаев заражения коронавирусом. Из них от COVID-19 вылечили 3053 пациента. Умерли с подтвержденным коронавирусом 116 человек.

От пневмонии с марта по всей республике умерли 310 человек.