Центральная избирательная комиссия получила уведомление от 44 политических партий, которые хотят принять участие в выборах в парламент 4 октября. Уведомление об участии партий в выборах ЦИК закончил принимать 8 июля.

В списке политпартий, которые планируют участвовать в предвыборной гонке значатся как уже известные СДПК и «Ата Мекен», так и новые «Социал-демократы» и «Чон-Казат». Также на выборы планирует идти партия, которую связывают с братом президента Асылбеком Жээнбековым — «Биримдик», и партия, которую связывают семьей Матраимовых — «Мекеним Кыргызстан».

Однако по словам члена Центризбиркома Атыр Абдрахматовой, количество партий, которые реальном смогут участвовать в выборах, скорее всего сократится.







«44 партии подали уведомления [на участие в выборах], но у них есть препятствия, чтобы попасть в парламент — это избирательный залог в пять миллионов сомов. Как только они приносят все документы, ЦИК их проверит и партии должны внести избирательный залог», — пояснила Абдрахматова.

По ее словам, до 20 августа каждая партия должна провести съезд и сформировать список своих кандидатов из 120 человек, а до 24 августа принести списки в ЦИК. Она также добавила, что отсеивание партий — обычный политический процесс.

«Партии заявили, что они хотели бы принять участие, но не факт, что у них есть ресурс участвовать в выборах», — сказала она.

Выборы во время пандемии

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов 3 июля. Согласно указу, выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября 2020 года.

Правительству поручили выделить средства на проведение выборов согласно смете, которую утвердит ЦИК. Также на время подготовки и проведения выборов исполнительная власть должна будет обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность.

При этом некоторые члены ЦИК согласны, что проводить выборы во время пандемии коронавируса опасно.

«Я против проведения выборов в период пандемии. Пандемию следует рассматривать как форс-мажорное обстоятельство, президент должен взять на себя ответственность и со ссылкой на форс-мажор приостановить выборные процессы. Он будет действовать в состоянии крайней необходимости, то есть в обстоятельствах, исключающих ответственность», — считает Осмоналиев.

Также депутат Жанар Акаев призвал своих коллег собраться на внеочереденое заседание и рассмотреть введение режима ЧП и перенести выборы.