Пресс-служба столичной мэрии сообщила, что 8 июля в стационарах Свердловского района скончались три человека. Всего в дневных стационарах Бишкека умерли уже 7 человек.

«Напоминаем, что дневные стационары не предназначены для тяжелобольных пациентов. Врачи принимают только пациентов с легкой формой ОРВИ, которым предоставляют медицинскую консультацию, капельницу и уколы», — отметили в мэрии. Но в больницах нехватка мест, поэтому люди приводят тяжелых больных в дневные стационары.

По данным муниципалитета, по городу открыты 9 дневных стационаров и все врачи работают в усиленном режиме. По данным на 9 июля врачи приняли более 8 тысяч пациентов. В этом им помогали волонтёры.







«В стационарах города работают 57 врачей и 83 медсестры, помогают волонтёры. При поддержке частного сектора было установлено 36 кислородных концентраторов», — сообщили в мэрии.

Список дневных стационаров, которые развернула мэрия:

В Первомайском районе открыто два стационара: во дворце спорта им. Кожомкула (150 мест) и в школе №83 (50 мест);

В Ленинском районе развернуто три лечебницы: в ФОКе «Газпром» (120 мест), в школе №68 (30 мест) в кафе «Арал» (50 мест);

В Свердловском районе организовано два стационара: на базе старого здания СДЮСШОР им. Р. Саанатбаева в микрорайоне «Восток-5» (150 мест) и в школе №94 (50 мест);

В Октябрьском районе открыто два стационара: на базе МП «Бишкекпекарня» в микрорайоне №12 (140 мест) и в школе «Сейтек» (50 мест).

Неравнодушные граждане и бизнесмены тоже помогают врачам и больным с организацией дневных стационаров, например предоставляют свои отели или другие большие площадки. Но даже если под стационары будут переданы сотни зданий, в них некому будет работать — в стране нехватка медиков. На борьбу с коронавирусом призвали даже студентов-медиков.

Для консультации больных граждан врачи и психологи создают группы в Телеграме, где онлайн и бесплатно предоставляют свои рекомендации.

Помогают и врачам. В Кыргызстане организовываются группы добровольцев, которые на волонтёрской основе оказывают помощь врачам в их нелёгкой работе — они готовят им еду, помогают ухаживать за больными, собирают деньги на СИЗ и развозят врачей по домам.

По всей республике на 9 июля уже известно о 8847 случаях заражения коронавирусной инфекцией. Есть ещё больные с пневмонией, однако минздрав о них статистику не предоставляет и ведет раздельный учёт о больных с COVID-19 и с пневмонией.