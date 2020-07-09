Глава управления общественного здравоохранения Айнура Акматова 9 июля на брифинге сообщила, что за сутки в Кыргызстане скончались 4 человека с коронавирусом.

Республиканская клиническая инфекционная больница — 1 (мужчина, 77 лет);

Жайылская территориальная больница – 2 (женщина, 62 года, мужчина, 55 лет);

Кызыл-Кийская территориальная больница – 1 (мужчина, 68 лет).

Всего за время пандемии скончались 116 человек с коронавирусом.

Также по ее данным, за сутки по стране с пневмонией скончались 42 человека. Из них 21 по республике и 21 в Бишкеке. Всего с марта скончались 310 человек с пневмонией.

На 9 июля по республике зафиксировано 8 847 случаев заражения COVID-19. При этом минздрав не озвучивает статистику по заболевшим пневмонией. Зачастую тест на коронавирус у граждан показывает отрицательный результат, однако у них фиксируется пневмония по неустановленным причинам.