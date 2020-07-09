По данным минздрава, на 9 июля по республике зарегистрирован 361 новый случай заражения СOVID-19:

Бишкек — 150;

Чуйская область — 59;

Ош — 43;

Ошская область — 28;

Джалал-Абадская область — 25;

Баткенская область — 20;

Иссык-Кульская область — 17;

Нарынская область — 18;

Таласская область — 1.

Всего по республике зафиксировано 8 847 случаев заражения коронавирусом. Из них с выздоровлением выписано 3 053 человек.

Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 83 случая. За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 10 медработников.







Всего 1 370 случаев заражениям медицинских работников COVID-19, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 532 медика.

За прошедшие сутки зафиксировано 4 летальных исхода пациентов с COVID-19:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 1 (мужчина, 77 лет);

Жайылская территориальная больница – 2 (женщина, 62 года, мужчина, 55 лет);

Кызыл-Кийская территориальная больница – 1 (мужчина, 68 лет).



Всего за время пандемии скончались 116 человек с коронавирусом.

За сутки от пневмонии умерли 42 человека. Из них 21 по республике и 21 в Бишкеке. Всего с марта скончались 310 человек.

За сутки из стационара выписано 70 пациентов. Всего по стране с выздоровлением выписаны 3053 пациента.