По данным минздрава, на 9 июля по республике зарегистрирован 361 новый случай заражения СOVID-19:
- Бишкек — 150;
- Чуйская область — 59;
- Ош — 43;
- Ошская область — 28;
- Джалал-Абадская область — 25;
- Баткенская область — 20;
- Иссык-Кульская область — 17;
- Нарынская область — 18;
- Таласская область — 1.
Всего по республике зафиксировано 8 847 случаев заражения коронавирусом. Из них с выздоровлением выписано 3 053 человек.
Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 83 случая. За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 10 медработников.
Всего 1 370 случаев заражениям медицинских работников COVID-19, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 532 медика.
За прошедшие сутки зафиксировано 4 летальных исхода пациентов с COVID-19:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 1 (мужчина, 77 лет);
- Жайылская территориальная больница – 2 (женщина, 62 года, мужчина, 55 лет);
- Кызыл-Кийская территориальная больница – 1 (мужчина, 68 лет).
Всего за время пандемии скончались 116 человек с коронавирусом.
За сутки от пневмонии умерли 42 человека. Из них 21 по республике и 21 в Бишкеке. Всего с марта скончались 310 человек.
За сутки из стационара выписано 70 пациентов. Всего по стране с выздоровлением выписаны 3053 пациента.