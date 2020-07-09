У четырех сотрудников городского и областного судов в Оше зафиксировали симптомы COVID-19 — в том числе у двух судей. 8 июля у них взяли анализ на коронавирус, ожидаются результаты. Пока сотрудников суда отправили в самоизоляцию.

Ранее уже был госпитализирован один из судей Ошского городского суда. Он попал в больницу с диагнозом «двухсторонняя пневмония».

«С 7 июля ограничен вход на здание Ошского областного и городского суда. А стороны, которые должны участвовать в судебных заседаниях могут заходить в суд при сопровождении сотрудников», — сообщил «Клоопу» пресс-секретарь Ошского областного суда Бекзат Осмонкулов.

От коронавируса и пневмонии с марта в Кыргызстане скончались уже 426 человек — это только официально озвученные случаи.