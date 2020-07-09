15-летний подросток за рулем «Toyota Camry» не справился с управлением, автомобиль упал в котлован строящегося дома.

Кроме него в автомобиле находились еще пять подростков — по предварительной информации, от 12 лет и старше. Все они госпитализированы в третью детскую больницу в Бишкеке.

Авария произошла на улице Дуйшеева в Бишкеке, возле школы «Газпрома», 8 июля примерно в 19:30. О происшествии сообщила пресс-служба патрульной службы милиции.

В патрульной службе добавили, что материалы по ДТП собраны и выясняется точная причина аварии.

Видео с места ДТП опубликовали в телеграм-канале «СейчасKG».