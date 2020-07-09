На брифинге 9 июля глава управления общественного здравоохранения Айнура Акматова сообщила, что среди медработников выявили 83 новых случая заражения COVID-19:
- Бишкек – 20;
- Чуйская область – 5;
- Ош – 22;
- Ошская область – 12;
- Нарынская область – 3;
- Иссык-Кульская область – 8;
- Джалал-Абадская область – 8;
- Баткенская область – 5.
Из стационаров с выздоровлением выписали 10 медработников. За время пандемии среди медиков выявили 1 370 случаев заражения COVID-19. С выздоровлением за все время выписали 532 медработника.
Смерти медиков
Официально минздрав признал, что погибли три медика с коронавирусом.
- Жузумкан Кокумбаева скончалась 2 мая;
- Альберт Исмаилов скончался 2 июня;
- Жамал Тазабекова скончалась 30 июня.
Но кыргызстанцы в соцсетях сообщают о смертях медработников от пневмонии и от COVID-19.
- 5 апреля скончался психиатр из Сузака, у него была пневмония;
- 3 июля скончалась неназванная 59-летняя медсестра,у нее был коронавирус;
- 2 июля от острой легочной недостаточности скончался Исхар Фунлоэр;
- 4 июля скончался экс-замминздрава Абдиманап Муратов, у него был коронавирус;
- 4 июля скончался 62-летний педиатр Эдиль Садыков, него был коронавирус;
- 4 июля скончалась акушерка Зайда Терекбаева;
- 6 июля скончался нейрохирург Бектемир Мукамбетомуров, у него была двусторонняя пневмония.
Это только те случаи, о которых стало известно СМИ. Кыргызстанцы начали вести альтернативный список скончавшихся медиков.
В Кыргызстане пациентов с подтвержденным коронавирусом (у которых развивается пневмония) и пациентов с пневмонией, но с отрицательным тестом на вирус считают раздельно, тогда как во многих других странах все эти пациенты в одной статистике, ведь у них одинаковые или схожие симптомы и последствия для здоровья.
Медикам, заразившимся коронавирусом во время работы, положена единовременная компенсация в размере 200 тысяч сомов, а семьям погибших медиков государство должно выплачивать по миллиону сомов. Решение о выплате принимает специальная комиссия на основании расследования обстоятельств заражения.