В городе Баткен 8 июля скончался 56-летний мужчина, зараженный коронавирусом. За день до этого он, не вылечившись до конца, самовольно покинул больницу. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-секретарь УВД Баткенской области Дамира Юсупова.

Мужчина прибыл в Баткен из Бишкека 2 июля. В тот же день он сдал ПЦР-анализ на выявление коронавируса, который показал положительный результат. Он был госпитализирован в инфекционное отделение территориальной больницы.

«Когда он сбежал из больницы, милиционеры ГУВД Баткена вместе с медработниками прибыли в его дом. Однако он заявил, что не собирается возвращаться в больницу и отказался подчинятся требованиям группы, несмотря на неоднократные предупреждения. Медицинские работники, оказавшись в безвыходной ситуации, приняли решение оставить его на домашнем лечении», — рассказала Юсупова.

Милиция в свою очередь начала досудебное производство по статье «Нарушение требований (правил) ограничительных мероприятий (карантина)» Кодекса о проступках. Однако зараженный подозреваемый скончался.

По состоянию на 9 июля в Баткенской области от коронавируса скончались 2 пациента. В целом по области было зарегистрировано 213 случаев заражения COVID-19, из которых вылечились 60 человек.