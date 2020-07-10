Духовное управление мусульман Кыргызстана сообщило, что временно приостанавливает пятничные намазы в мечетях по всей стране, чтобы не допустить распространение коронавируса. Однако в сообщении отмечается, что мечети Кыргызстана продолжают работу в прежнем режиме.

«Вместо пятничного намаза читайте дома «бешим намаз»*. ДУМК приняло это решение основываясь на том, что в нынешних условиях в местах, где массово собираются люди, можно заразиться коронавирусом. Пятикратные намазы можно совершать в мечети, только с соблюдением дистанции и малого количества людей», — сообщили в муфтияте.

Бешим намаз* — обеденный намаз, который входит в число пяти обязательных ежедневных молитв.







ДУМК также дал рекомендации по совершению похоронной молитвы, которую обычно читают мусульмане, собирая большое количество людей. В сообщении говорится, что близкие умершего должны соблюдать дистанцию и не собираться толпами.

Мечети под дневные стационары

Из-за увеличения количества зараженных и нехватки мест в больницах ДУМК готов выделить учебные заведения и мечети, чтобы развернуть там дневные стационары для больных.

Под дневной стационар уже развернули медресе на 150 мест, построенное ассоциацией «Дордой».

Ранее к минздраву обращался религиозный деятель Чубак Жалилов, который тоже предложил использовать для обсервации здание мечети, в которой он читает проповеди.

Власти пока не запрещают работу мечетей Кыргызстана. Они были закрыты только во время режима чрезвычайного положения, который власти вводили в некоторых городах и районах страны.

По данным минздрава, в Кыргызстане на 10 июля зафиксировано 9358 случаев заражения коронавирусом. Из них от COVID-19 вылечили 3134 пациента. Умерли с подтвержденным коронавирусом 122 человека.

От пневмонии с марта по всей республике умерли 350 человек. Глава правительства Кубатбек Боронов заявил, что пневмония — следствие коронавируса, а минздрав планирует объединить свою статистику.