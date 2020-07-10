Президент Сооронбай Жээнбеков 9 июля обратился к народу Кыргызстана в связи с эпидситуацией в стране. Видео с обращением было залито на официальный канал президента в YouTube. Однако пользователям интернета не понравилось послание главы страны и они стали оставлять под ним негативные комментарии.

Сначала комментарии удалялись из-под видео, однако количество дизлайков все росло.

К концу дня видеообращение на Youtube набрало около 4 тысяч дизлайков и множество негативных комментариев. В итоге пресс-служба президента удалила видео и перезалила его, использовав функцию «ограничение для детей», которая не позволяет комментировать контент и видеть количество лайков и дизлайков под видео.







Руководительница пресс-службы аппарата президента Наргиза Мансурова подтвердила, что на Youtube видео было перезалито, но при этом отметила, что оно оставалось доступным на других ресурсах — на официальном сайте и странице президента в фейсбуке.

«В связи с тем, что под видео наблюдалось большое количество деструктивных комментариев, в том числе направленных на разжигание межрегиональной розни, оскорбляющих честь и достоинство человека, большинство из которых было написано с фейковых аккаунтов, было принято решение удалить видео и загрузить его заново без функции комментирования», — сообщила Мансурова.

Реакция кырнета

Некоторые пользователи соцсетей были озадачены действиями пресс-службы, а другие решили примешать к ситуации немного юмора.

Обращение Жеенбекова 9 июля, be like pic.twitter.com/auGzVj8Fhq — Beks_ok (@beks_ok) July 9, 2020

- Шеф, а давайте сделаем обращение к народу, все вас поддержат, скажут красавчик



- Давай, записываем!



- Шеф, лайков 300, дизлайков 4000, что делаем?



- Удаляй, сука!!! — Stand by NAIRA (@aibekbaratov) July 9, 2020

Мужчина: Обнуляет срок полномочий президента.



Мальчик: Обнуляет дизлайки. — ATLANT (@kg_atlant) July 9, 2020

Не обошлось и без критики самого обращения Жээнбекова к кыргызстанцам.

Жалкий набор дежурных слов. Без озвучивания конкретных мер, шагов, сроков.

Вы слышали обращение Бориса Джонсона? Целый час излагает все шаги, действия властей по сдерживанию эпидемии, по улучшению условий работы NHS, по экономике. И даже тогда его критикуют и дербанят. https://t.co/sOJsg1rzVW — az (@ryskuliev) July 9, 2020

Жээнбеков: "Ситуация в стране находится лично под моим контролем и Совета безопасности".



Это и пугает. — Шавкат Тургаев (@Devu6kinMakar) July 9, 2020

Сделал скриншот полчаса назад. Сейчас там уже все чисто.



Это президент, который выключил комментарии в Инстаграмме, зачищает комментарии в Ютубе и не может вынести критику своего же народа? Вот он - Соке Беспощадный! #немойпрезидент pic.twitter.com/O82hwFnilf — Эрик Абдыкалыков 3.0 (@hell4pan) July 9, 2020

Были и те, кто побескоился за здоровье Жээнбекова и высказался о неготовности страны менять руководство.

Президент очень плохо выглядит. Надеюсь, он не болеет.

Несмотря на все злорадства со стороны населения, его болезнь или ухудшение состояния окажет крайне негативное влияние на и без того слабую работу государственных органов. pic.twitter.com/SwqmBHSi6W — bishkek (@RoffKg) July 9, 2020

#немойпрезидент

С начала июля в инстаграме запустили флешмоб под хештегом #немойпрезидент с целью заблокировать официальную страницу Жээнбекова.

Ребят, там флешмоб запустили в Инстаграмм, хотим удалить страницу Жээнбекова. Пожалуйтесь на его страницу, укажите причину, что они выдаёт себя за другого человека. Там есть такая опция. Давайте покажем, как мы относимся к нему на нашей территории интернета! #немойпрезидент — Эрик Абдыкалыков 3.0 (@hell4pan) July 6, 2020

Публикуются инструкции для блокирования страницы.