Президент Сооронбай Жээнбеков 9 июля обратился к народу Кыргызстана в связи с эпидситуацией в стране. Видео с обращением было залито на официальный канал президента в YouTube. Однако пользователям интернета не понравилось послание главы страны и они стали оставлять под ним негативные комментарии.
Сначала комментарии удалялись из-под видео, однако количество дизлайков все росло.
К концу дня видеообращение на Youtube набрало около 4 тысяч дизлайков и множество негативных комментариев. В итоге пресс-служба президента удалила видео и перезалила его, использовав функцию «ограничение для детей», которая не позволяет комментировать контент и видеть количество лайков и дизлайков под видео.
Руководительница пресс-службы аппарата президента Наргиза Мансурова подтвердила, что на Youtube видео было перезалито, но при этом отметила, что оно оставалось доступным на других ресурсах — на официальном сайте и странице президента в фейсбуке.
«В связи с тем, что под видео наблюдалось большое количество деструктивных комментариев, в том числе направленных на разжигание межрегиональной розни, оскорбляющих честь и достоинство человека, большинство из которых было написано с фейковых аккаунтов, было принято решение удалить видео и загрузить его заново без функции комментирования», — сообщила Мансурова.
Реакция кырнета
Некоторые пользователи соцсетей были озадачены действиями пресс-службы, а другие решили примешать к ситуации немного юмора.
Не обошлось и без критики самого обращения Жээнбекова к кыргызстанцам.
Были и те, кто побескоился за здоровье Жээнбекова и высказался о неготовности страны менять руководство.
#немойпрезидент
С начала июля в инстаграме запустили флешмоб под хештегом #немойпрезидент с целью заблокировать официальную страницу Жээнбекова.
Публикуются инструкции для блокирования страницы.