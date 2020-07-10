Пресс-служба Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) сообщила, что экс-вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову вызвали на допрос по расследуемому делу о коррупции и лоббировании интересов фармкомпаний.

В Финполе добавили, что следствие устанавливает обстоятельства дела.

Ранее ведомство уже вызывало на допрос экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева по этому же делу.







В марте 2020 года Финпол начал проверку проведения тендеров на закупку средств индивидуальной защиты для медиков.

Тендеры на закупку СИЗ были объявлены в феврале 2020 года, когда в Кыргызстане еще не было зафиксировано ни одного официального случая заражения коронавирусом. Тогда был создан Республиканский штаб, который совместно с минздравом должен был подготовиться к эпидемии в стране и обеспечить медперсонал необходимыми средствами защиты, аппаратами и тестами для выявления коронавируса.

1 апреля президент Сооронбай Жээнбеков уволил Космосбека Чолпонбаева и Алтынай Омурбекову, которые занимали должности главы министерства здравоохранения и вице-премьера.

Совет безопасности президента обвинил их в «безответственности» и «непринятии соответствующих мер» во время пандемии коронавируса в стране.

Расследование журналистов о завышенных ценах на СИЗ и ИВЛ

Журналисты издания «ПолитКлиника» провели расследование госзакупок медицинских принадлежностей. Они выявили, что госорганы закупали СИЗы, маски и аппараты ИВЛ по завышенным ценам, у компаний не имеющих отношения к здравоохранению.

Одноразовые маски закупались по 400 сомов за штуку, при их рыночной стоимости от 30 до 150 сомов.

Респираторные маски закупались по 300 сомов, хотя их можно было приобрести в 5-6 раз дешевле.

Защитные костюмы были закуплены по 6 тысяч сомов, когда их рыночная стоимость не превышает 2 тысяч сомов.

Аппарат ИВЛ был закуплен за 2,5 млн сомов, хотя, по словам журналистов, его можно приобрести в интернет-магазинах за 1 млн сомов.