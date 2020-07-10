Минздрав сообщил, что за минувшие сутки коронавирус подтвердили у еще 511 человек — но министерство не сообщало о том, сколько в больницы поступило пациентов с пневмониями. Хотя, по мнению врачей, сейчас пневмонии являются тяжелой формой течения COVID-19.

Коронавирус подтвердили у 260 человек в Бишкеке, 104 в Чуйской области, 29 в Джалал-Абадской, 27 в Оше, по 26 в Иссык-Кульской и Нарынской областях, 20 в Ошской области, 16 в Баткенской и трех в Таласской области.

80 человек из числа новых зараженных — это медики. О медиках с пневмониями Минздрав не сообщает.







Выздоровели за сутки 81 человек — в Бишкеке выписали 23, в Оше 20, в Чуйской области 11, по девять в Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях. Четырех человек выписали в Ошской области, по два в Нарынской и Баткенской, одного — в Таласской области.

Четверо из выписанных — медики.

За сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом и 40 с пневмонией.

Всего за время пандемии зафиксировано 9 358 случаев заражения коронавирусом. В официальной статистике не упоминают пациентов с пневмонией.

Если брать только официальную статистику по коронавирусу, то из 9 358 случаев умерли 122, выздоровели 3 134, остальные получают лечение. Причем в стационаре только 643, в том числе 24 человека в реанимации. А 5 459 человек лечатся дома.

Опять же, 5 459 человека, что лечатся дома — это только официальная статистика. На деле их может быть гораздо больше, потому что в больницах нехватка мест и многие пациенты остаются дома.