Духовное управление мусульман Кыргызстана 10 июля провело в мечети Имама Сарахси в Бишкеке обряд жертвоприношения для исцеления больных коронавирусом. Перед ним глава муфтията прочитал молебен из Корана за упокой душ умерших от осложнений, вызванных COVID-19.

«Просим Всевышнего помочь нам с легкостью пройти это испытание. Пусть он дарует рай братьям мусульманам, которые умерли от болезни. Пусть он защитит наш народ от заболеваний. Скорейшего выздоровления больным, сил нашим медработникам, руководителям народа — справедливости и сил!» — передает слова верховного муфтия Максата ажы Токтомушева пресс-служба ДУМК.

Также она сообщила, что мясо быка, принесенного в жертву, раздали нуждающимся семьям, а такие обряды проводятся во всех областных отделениях духовного управления.







Это уже второй обряд жертвоприношения против коронавирусной инфекции, которую провел муфтият. 8 марта верховный муфтий при участии кыргызстанцев принес в жертву двух телят и помолился о том, чтобы COVID-19 перестал распространяться по Кыргызстану.

«Садака [подаяние] защищает от разных напастей. В трудные времена по традиции проводят тулоо, чтобы просить у Аллаха помощи. Пусть Всевышний ниспошлет нашему народу единство, мир и процветание», — сказал тогда Токтомушев.

Тем временем в Кыргызстане на 10 июля зафиксировано 9 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 3 134 человек выписаны с выздоровлением, а 112 человек с COVID-19 умерли.

С марта минздрав зафиксировал 350 смертей пациентов с пневмонией неустановленной причины и отрицательным тестом на коронавирус. Минздрав обещал объединить статистику по COVID-19 и внебольничной пневмонии, но пока не сделал этого.

Другие меры муфтията для борьбы с коронавирусом

ДУМК с 10 июля приостановил проведение пятничной молитвы во всех мечетях страны до улучшения эпидситуации. Это сделано для предотвращения распространения COVID-19.

«Вместо пятничного намаза читайте дома «бешим намаз»*. ДУМК приняло это решение основываясь на том, что в нынешних условиях в местах, где массово собираются люди, можно заразиться коронавирусом. Пятикратные намазы можно совершать в мечети, только с соблюдением дистанции и малого количества людей», — сообщили в муфтияте.

Бешим намаз* — обеденный намаз, который входит в число пяти обязательных ежедневных молитв.

Также муфтият Кыргызстана 9 июля выразил готовность выделить 29 зданий для стационаров и обсерваций для зараженных коронавирусом. По их подсчетам, в учебных заведениях можно обустроить 1415 мест для пациентов.

«Мы вместе с народом. Сейчас по стране у нас свыше 100 учебных заведений и больше 3000 тысяч мечетей. В случае необходимости, мы готовы предоставить их», — сказал муфтий Токтомушев.

Муфтий добавил, что ранее ДУМК уже передало семь учебных заведений для приёма больных с COVID-19.

«Кроме этого, во время месяца Рамадан, когда был карантин, муфтият, областные казыяты с помощью спонсоров раздали продуктов на сумму 37 миллионов сомов. Также собрано 11 миллионов сомов фитр-садака. Она направлена на поддержку нуждающихся», — сообщил он.