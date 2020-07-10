Если объединить статистику по коронавирусу и пневмонии, то мед.работники смогут требовать компенсации. Поэтому не спешат объединять. — Дастан Бекешев (@bekeshev) July 10, 2020 Если объединить статистику по коронавирусу и пневмонии, то медработники смогут требовать компенсации. Поэтому не спешат объединять.

Депутат Дастан Бекешев поделился своей точкой зрения на действия минздрава, который медлит с объединением статистик по пациентам с коронавирусом и больным с пневмонией. Врачи уже высказались, что диагностируемая сейчас пневмония не что иное, как тяжелое течение COVID-19.







Бекешев считает, что, во-первых, статистика по заболевшим, умершим, выздоровевшим искаженная. А во-вторых, статистики не спешат объединять, потому что тогда медики смогут требовать заслуженные компенсации.

Минздрав ежедневно сообщает о статистике заражения коронавирусом, но не говорит о том, у скольких людей обнаружили пневмонию. Говоря о зараженных медиках о пневмонии также не вспоминают. И в статистику смертей среди медиков входят только те, у кого тест на коронавирус был положительным. Если бы в список вносили и тех, у кого диагностировали пневмонию, список был бы гораздо длиннее.

Зараженные медики имеют право на компенсацию в 200 тысяч сомов, а семьи умерших — на миллион сомов. Но кому выдадут деньги, а кому нет, решает спецкомиссия. Среди медиков зафиксированы 1450 случаев заражения коронавирусом, но компенсации все еще не выдали. Их выдают после расследования причин заражения и изучают информацию по одной области. Пока Минздрав сообщал, что компенсации выдали разве что 41 медику.

Пневмония

Только за время пандемии от пневмонии умерли больше человек, чем за весь прошлый год — причем основное количество смертей зафиксировано в последние месяцы. А в это время года, по словам врачей, не бывает такого количества пациентов с пневмонией.

Глава правительства Кубатбек Боронов признал 7 июля, что пневмония — следствие коронавирусной инфекции, а минздрав сообщил, что планирует объединять эти данные, но пока этого не сделал.