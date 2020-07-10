Правозащитное движение «Бир Дуйно Кыргызстан» обратилось к руководству страны с просьбой освободить правозащитника Азимжана Аскарова, призвав его проявить гуманность.

По данным правозащитников, Аскаров, «которому скоро исполнится 70 лет», тяжело заболел. Он отбывает пожизненное наказание в учреждении ГСИН №19 в селе Жаны-Жер.

Правозащитники написали, что при последнем посещении Аскарова, «сильно похудевший» заключенный жаловался на то, что у него постоянно мерзнут ноги, несмотря на все попытки согреть их.







«Он не может долго стоять, в глазах появляются “мурашки” и кружится голова. Не может спать, мучает кашель и кошмары, просыпается обычно в 4 часа утра. Иногда резко поднимается и опускается температура тела, и он начинает потеть. Ему тяжело дышать, есть боли в груди», — описывают состояние Аскарова его защитники.

По их мнению, условия отбывания наказаний в государстве не соответствуют общепризнанным принципам и нормам международного права. При этом «по всему миру освобождают заключенных из пенитенциарных учреждений в связи с заболеванием коронавируса».

Пресс-служба ГСИНа опровергла информацию об ухудшении здоровья правозащитника и заявила, что у «них все предусмотрено» для лечения заключенных.

«В учреждении в селе Жаны-Жер современное здание тюрьмы с современными условиями, которые соответствуют всем стандартам. Есть врачи, есть лекарства. Все под контролем. Там установлены видеокамеры, каждое движение фиксируется», — рассказали в ГСИН.

Также в ГСИН сообщили, что при ухудшении состояния здоровья Аскарова, его «могут этапировать в колонию №47, в которой находится центральная больница» службы исполнения наказаний.

В пресс-службе добавили, что в учреждениях ГСИН среди осужденных не зафиксировали ни одного случая ни пневмонии, ни COVID-19, «обстановка стабильная».

Правозащитники ссылаются на статью 21 Конституции, по которой «каждый имеет неотъемлемое право на жизнь».

«А в Преамбуле Конституции закреплен принцип приверженности государства высшим ценностям — жизни и здоровья человека и неотъемлемое право на жизнь. Уважение к старшим закреплено в части 2-ой статьи 37 Конституции Кыргызской Республики. Старость не должна быть в местах заключения», — считают правозащитники.

Это уже второе прошение правозащитников отпустить Аскарова из исправительного учреждения за время пандемии. Несколько крупных международных организаций, выступающих за права человека и свободу прессы, 31 марта 2020 года обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой освободить пожилых заключенных, включая Аскарова, из-за опасности заражения коронавирусом.

В своем обращении юристы напомнили, что «власти Кыргызстана тогда проигнорировали» Соображение Комитета ООН по правам человека. В нем также говорилось о том, что «многочисленные заболевания осужденного правозащитника усугубились примененными к нему пытками и жестоким обращением» после задержания в 2010 году.

На 10 июля в стране зарегистрировано 9 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 3 134 человек выписаны с выздоровлением, а 112 человек с COVID-19 умерли.

С марта минздрав зафиксировал 350 смертей пациентов с пневмонией неустановленной причины и отрицательным тестом на коронавирус. Минздрав обещал объединить статистику по COVID-19 и внебольничной пневмонии, но пока не сделал этого.

Замминистра Нурболот Усенбаев 17 мая подтвердил информацию о том, что у четырех сотрудников колонии №27 в Молдовановке обнаружили коронавирус. По его словам, они получили лечение в инфекционной больнице в Бишкеке – их состояние оценивали, как хорошее. При этом в Госслужбе исполнения наказаний отрицали эту информацию.

Кто такой Аскаров

Азимжан Аскаров — правозащитник с юга Кыргызстана, который стал известен своими расследованиями пыток со стороны милиции.

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

В 2016 году Комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым. Комитет потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи. Однако этого до сих пор не произошло.

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