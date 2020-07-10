10 июля стало известно о смерти Чайки Керимбаева, замгендиректора «Роснефти» в Кыргызстане. На странице Керимбаева в фейсбуке приносят соболезнования — там же было озвучено, что у мужчины была пневмония.

То, что Керимбаев скончался от пневмонии, сообщили изданию «Кактус» его близкие.

Керимбаев начал работать в «Роснефти» в 2016 году, до этого в течение четырех лет был вице-президентом аэропорта «Манас». До работы в «Манасе» и «Роснефти» занимал разные должности в ГКНБ.

За время пандемии от пневмонии скончались уже 350 человек, причем большинство в последние пару месяцев. Это в разы больше числа скончавшихся от той же болезни за весь прошлый год — для сравнения, за весь 2019 год от пневмонии умерли 290 человек.