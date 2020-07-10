В патрульной милиции подтвердили, что на пересечении проспекта Чуй и улицы Тыныстанова произошла авария. Столкнулись машина скорой помощи и такси, из-за удара скорая перевернулась.

Известно, что пострадал один из пассажиров скорой помощи. Заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов подтвердил эту информацию — пострадала медсестра, ее госпитализировали с переломом.

Перевернувшаяся машина скорой помощи закреплена за одним из дневных стационаров. К Бишкекской скорой не относится.



Пострадала мед сестра, госпитализирована.



— Егор (@borisov103) July 10, 2020

На видео видно, что такси врезалось в скорую помощь, которая проезжала на красный свет. При этом у скорой работали мигалки — по правилам дорожного движения машины скорой помощи с включенными спецсигналами могут проезжать на красный свет светофора.

В результате у такси смят весь капот — машина была на пешеходном переходе на проспекте Чуй, напротив Минэкономики. Чуть поодаль по проспекту лежала машина скорой помощи — Егор Борисов сообщил, что машина не относится к бишкекской скорой.

В последнее время нередки аварии с участием скорой помощи — часто в машины врезаются, когда они спешат к пациентам.

18 июня с машиной скорой столкнулся грузовик. Пострадали врач, два фельдшера и водитель скорой — их госпитализировали. Причем один из фельдшеров оказался в реанимации.

25 апреля в Бишкеке автомобиль врезался в машину скорой помощи, она перевернулась. Машина скорой помощи спешила на вызов, когда в нее на скорости врезался автомобиль.

В ней были фельдшер и водитель. Фельдшер получил легкие ушибы, а водитель — сотрясение мозга.