Заместитель полпреда Таласской области Канимет Осмонбеков сообщил «Клоопу», что Таласскую область закрыли на двухнедельный карантин для профилактики коронавируса.

Так с 9 июля закрылся проезд через санитарный пост в селе Талды-Булак — граждане региона не смогут выезжать из области.

Осмонбеков добавил, что в область могут проехать только перевозчики с грузом и лекарствами.







Вместе с этим в области свою работу на две недели приостановят скотные рынки и мечети, также запрещены спортивные мероприятия.

В Таласской области на 10 июля выявлено всего 86 случаев заражения коронавирусом. Первый случай заражения COVID-19 в области выявили 10 июня. Тогда коронавирус подтвердился у медработницы местной поликлиники.

На 10 июля в Кыргызстане выявлено 9 358 случаев заражения COVID-19. В стационарах на лечении находятся 643 пациента. За все время выписаны с выздоровлением 3 134 пациента. Умерли 122 человек с коронавирусом.