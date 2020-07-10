101 сотрудник Скорой на больничном.

Работает сейчас 2/3 персонала.



При этом, из 210 врачебных ставок вакантны 85. — Егор (@borisov103) July 10, 2020

Заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов сообщил в твиттере, что 101 его коллега был отправлен на больничный.

«Клоопу» Борисов сообщил, что в скорой 447 сотрудников — из них 101 на больничном, а работают 304 человека.

«На больничном листе находятся 101 сотрудник (30 врачей, 65 средних, 6 прочие) из 447 работающих физических лиц», — сообщил он.

14 специалистов пришлось отозвать из отпуска, а 42 все еще остаются в отпуске из-за возраста и хронических заболеваний — они в группе риска. Кроме того, в скорой нехватка сотрудников — из 210 врачебных ставок вакантны 85, а из 342 мест для среднего медперсонала пустуют 45.