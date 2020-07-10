За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 80 медиков. О пневмонии среди медиков минздрав не сообщает.

Вирус подтвердили у 26 медиков в Чуйской области, 17 медиков из Бишкека, девяти в Оше, семи в Джалал-Абадской области, шести в Иссык-Кульской. По пять зараженных медиков в Баткенской и Нарынской областях, четыре в Ошской и один в Таласской.

Четырех медиков за минувшие сутки выписали по выздоровлению.







Только за девять дней июля коронавирус подтвердили у 540 медиков — а теперь у 620.

Всего среди медиков 1450 случаев заражения коронавирусом, из них выписаны 536. Официально минздрав признал, что умерли как минимум пять медиков с коронавирусом. Кыргызстанцы в соцсетях сообщают о большем количестве смертей медработников с пневмонией или коронавирусом. Кроме того, журналисты и добровольцы собирают список памяти погибших медработников.

Смерти медиков

Первым скончавшимся медиком с COVID-19 считают Жузумкан Кокумбаеву. Врач бишкекской поликлиники умерла в возрасте 58 лет 2 мая. Она есть в статистике по смертям.

Но еще до нее, 5 апреля, умер другой врач — психиатр из Сузака. Его не вписывали в число медиков с коронавирусом, потому что тест не подтвердил у него вируса. Его диагнозом была внебольничная пневмония.

В Кыргызстане пациентов с подтвержденным коронавирусом (у которых развивается пневмония) и пациентов с пневмонией, но с отрицательным тестом на вирус считают раздельно, тогда как во многих других странах все эти пациенты в одной статистике, ведь у них одинаковые или схожие симптомы и последствия для здоровья.

Также известно о смертях.

Врач-фтизиатр ЦСМ Кара-Кульджинского района Альберт Исмаилов умер 2 июня в возрасте 59 лет. У медика обнаружили коронавирус, лечили, но не смогли спасти — болезнь очень тяжело протекала. (О смерти сообщал минздрав).

30 июня скончалась врач-ординатор по городу Ош и Ошской области медицинского центра больницы при Министерстве внутренних дел Жамал Тазабекова. (Подтвердил минздрав).

1 июля умер в Бишкеке 56-летний специалист в области амбулаторной хирургии и болезней легких Мурат Джумабеков. У него были подтверждены коронавирус и пневмония.

Скончался Орозали Абдухалимов, 70-летний врач-ветеран из Ноокатской областной больницы в Ошской области. О его смерти сообщили 2 июля. (О его смерти сообщал минздрав).

В тот же период в той же больнице скончалась неназванная 59-летняя медсестра. (О ее смерти сообщал минздрав).

2 июля в приемной больницы, где принимали пациентов с коронавирусом, скончался легенда медицины Исхар Фунлоэр.

Скончался профессор медицины Абдиманап Муратов.

4 июля скончался 62-летний педиатр Эдиль Садыков — он был заведующим отделением общей педиатрии в Иссык-Кульской областной больнице. Четыре дня провел в реанимации. Его внесли в статистику — тест на коронавирус подтвердился уже после смерти.

В Бишкеке скончалась акушерка Зайда Терекбаева — о ее смерти сообщила Кыргызская медицинская ассоциация.

Заместитель главного врача Центра санитарно-эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний по городу Ош Артыкбай Эралиев скончался 6 июля. В минздраве подтвердили, что у него был коронавирус.