Абдикаримов.

На брифинге Минздрава сообщили о результатах тестов министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова и его заместителя Нурболота Усенбаева.

«Результат ПЦР-анализа у министра здравоохранения КР С.Абдикаримова – отрицательный. У него диагностирована пневмония. У его заместителя Н.Усенбаева – положительный тест на COVID-19. Состояние у них оценивается, как средне-тяжелое, удовлетворительное. Они получают соответствующее лечение», — сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Оба чиновника по возрасту близки к группе риска — министру 61 год, а его заместителю — 58 лет.

Усенбаев.

Акматова уточнила, что болен только один заместитель — Усенбаев, второй заместитель — Мадемин Каратаев — продолжает работу. Однако ранее журналисты сообщали, что у чиновника была одышка.

Хотя минздрав продолжает делить статистику на пациентов с коронавирусом и на больных с пневмонией, врачи считают, что фиксируемая сейчас вирусная пневмония не что иное, как тяжелая форма течения COVID-19. Минздрав обещал начать общую статистику, но пока это не сделано.