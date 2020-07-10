8 июля сотрудники Куршабского центра общей врачебной практики в Узгенском районе Ошской области заявили о нехватке медицинских средств и попросили помощи. Видеообращение медиков опубликовала Нурхан Жумабаева.

В своем посте Жумабаева отметила, что в Куршабском ЦОВП работают 28 врачей, 170 медсестер и 80 сотрудников младшего медперсонала. Они обслуживают около 54 тысяч жителей пяти сельских управ.

«Видя ситуацию, которая происходит в городе Бишкек, я очень прошу помочь защитить медработников. В основном много врачей пенсионного возраста, ведь они в группе риска», — написала Жумабаева.







Автор поста сообщила, что в этом стационаре находятся 10 пациентов с подтвержденным COVID-19. Врач на видео рассказывает, что им необходимы средства индивидуальной защиты (СИЗ).

«Мы врачи первичной [медицинской] помощи, нам приходится ходить по домам семей, у членов которой поднимается температура. После осмотра мы диагностируем у них внебольничную пневмонию и переводим мобильным группам. У нас, врачей “первички”, высокие шансы заразиться этой болезнью. Поэтому я прошу вас помочь с обеспечением средств индивидуальной защиты: маски, респираторы, антисептики и перчатки», — сказала врач.

Жумабаева написала, что больница также нуждается в 10 пульсоксиметрах, 5 бесконтактных термометрах и в 5 кислородных аппаратах.

Журналисты «Клоопа» связались с одним из сотрудников этой больницы, но он отказался давать информацию. По его словам, в больнице «поднялась шумиха» после этого обращения.

«Я прошу по всем вопросам обращаться к администрации. Мы не можем давать какую-либо информацию», — сказал сотрудник.

Информация «недостоверна»

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчинова сообщила «Клоопу», что ведомство в курсе этого видеообращения. Однако она не смогла ответить, когда решат озвученные проблемы.

«Мы не можем связаться с координатором министерства по Ошской области. Для решения этой проблемы мы уже оповестили замминистра Мадамина Каратаева. Дополнительная информация будет дана позднее», — сказала Айгерчинова.

9 июля на странице полномочного представительства правительства в Ошской области появилось видеообращение замглавврача Куршабской больницы Тургунбая Кадырова.

В нем Кадыров опроверг информацию о нехватке средств защиты. В то же время он признал, что больница нуждается в специальном оборудовании. Также Кадыров заявил, что «медработница, распространившая недостоверную информацию, будет наказана» и попросил прощения за ее обращение.

«Наши сотрудники без согласования с администрацией и не имея информации, опубликовали в интернете неправильную информацию. У нас есть запасы лекарств и средств защиты. По поручению правительства мы подготовили медицинские запасы на шесть месяцев. Даже в случае ухудшения ситуации этого запаса хватит на 2 месяца», — сказал Кадыров.

Также он добавил, что в скором времени будет объявлен тендер на закупку дополнительных лекарственных препаратов на 3 млн сом, а желающие помочь должны обратиться к руководству больницы.

«Необходимости в лекарствах нет, но вы можете помочь нам с медицинскими аппаратами», — заключил Кадыров.

Медики, заявившие о нехватке средств

До этого, 13 апреля, видеообращение сняла Минавар Камилова — врач Центра семейной медицины №1 города Исфана Баткенской области. Камилова рассказала о нехватке защитных костюмов и средств. Позднее в полпредстве правительства в Баткенской области заявили, что заявление Камиловой «не соответствует действительности».

Директор ЦСМ Лейлекского района Учкун Эргешов опроверг, что на Камилову оказывается давление, а видеообращение она сняла для дочерей, работающих в США. В начале апреля Камиловой позвонили ее дочери и выразили свое желание помочь — для этого нужно было сделать видеообращение.

В итоге медпомощь баткенской больнице отправили, но не правительство, а кыргызстанцы в США.

Еще большее возмущение среди общественности вызвало «видео с извинениями» от врача Бектура Апышева. За несколько дней до этого Апышев сфотографировал марлевую маску в прорехах и сообщил, что это ему выдали на работе. После этого врач рассказывал, что за этот пост на него начали оказывать давление. Это привело сначала к удалению его аккаунта, а потом и к извинению врача.

Замминистра Нурболот Усенбаев заявил, что заставлять медика извиняться и выкладывать это в социальные сети — неправильно.

ГКНБ свою причастность к видео с извинениями врача опровергла. В то же время это ведомство часто публикует видео, на которых граждане просят прощения за распространение недостоверной информации.

Ведомство не исключает того, что среди распространителей ложной информации есть медработники, но правоохранители заверяют, что с ними проводятся лишь разъяснительные беседы.