View this post on Instagram

Меня зовут Абдурахман Муртазалиев. С начала второй волны коронавируса я принял очень важное решение — взять на себя ответственность за сбор денежных средств для приобретения масок третьего уровня, которые позволяют медикам находится в красной зоне, где находятся тяжело больные, но при этом не заражаться самим. Решил не оставаться в стороне в столь сложное для нашей Республики время, потому что я душой и сердцем переживаю за каждого и мне больно осознавать всю действительность. В некоторых случаях мы закупали антибиотики и средства индивидуальной защиты, как это произошло 4 июля, когда мы поехали в 1-ую Городскую больницу на ул. Фучика, чтобы обеспечить мед.персонал. Для 1-ой городской больницы мы закупили респираторы FFP3 550 штук и 200 ампул левофлоксацина сумму на 250 000 тыс сомов. Всё, что мы закупили было передано главврачу 1-ой городской больницы Бокошеву Жусупу Бейшекадыровичу под видеозапись, которая впоследствии была опубликована в социальной сети Instagram. Но каково мне было осознавать, что все усилия, приложенные неравнодушными людьми, которые отправляли свои накопления для закупки всего необходимого, оказались напрасными? В такое сложное для всего мира время, когда люди умирают у порогов мед учреждений, а врачи массово заражаются COVID-19, я получал информацию о том, что привезенные нами респираторы носят только сотрудники из руководства 1-ой городской больницы и администрация, а рядовые медики ходят в обычных масках. Да, информация может быть противоречивой и иногда не соотствовать действительности, поэтому не взирая на эмоции и чувство полной опустошенности мы решили проверить, так ли это на самом деле и поехали в эту больницу снова. Информация о том, что рядовые медики не получили респираторов подтвердилась сразу же после того, как мы подошли к больнице и начали расспрашивать мед.персонал, который был совсем в других масках. Всё это было зафиксировано посредством видеосъемки, которая местами была произведена не совсем качественно, потому что врачи боялись с нами разговаривать о чём-либо, увидев камеру. Это в очередной наталкивает на мысли о том, что врачи крайне напуганы и бояться лишиться работы.