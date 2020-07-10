Спортсмен и волонтёр Абдурахманхаджи Муртазалиев 9 июля заявил, что медики бишкекской клинической больницы №1 не получили маски и антибиотики, которые он закупил на собранные средства. Однако главный врач больницы №1 Жусуп Бошкоев сообщил «Клоопу», что все СИЗ, которые поступают от волонтёров, используются по назначению.

«Где наши маски?»

Муртазалиев опубликовал видео на своей страничке в Инстаграм, в котором медики больницы говорят, что масок, которые привозили волонтеры, они не получали.

В интервью Kaktus.Media спортсмен рассказал, что собрал деньги от неравнодушных граждан для покупки препаратов и СИЗ для медиков. На собранные деньги волонтёр приобрел необходимые медицинские принадлежности и препараты и передал их главврачу бишкекской клинической больницы №1. Однако спустя несколько дней парень стал получать сообщения от медперсонала, который жаловался, что никаких масок врачи не получали.

«Медицинские работники больницы в глаза не видели респираторы, которые мы для них закупили», — сказал он.

По его словам, большая часть купленных масок было направлено именно в эту больницу потому что ситуация там «очень тяжелая».

«Самое большое количество масок было завезено в эту больницу, потому что там самое тяжелое положение, самый очаг. Все вот эти страшные видео в Интернете, где люди умирают у порога, это в этой больнице», — пояснил волонтёр.

«Все СИЗ и медицинские препараты у нас на складе»

Главный врач больницы Жусуп Бошкоев рассказал в интервью «Клоопу», что все медицинские принадлежности и препараты, которые поступили от волонотёров хранятся на складе, потому что врачей уже обеспечили необходимыми СИЗ на несколько дней вперёд.

«Они считают, что мы должны сразу выдать эти маски тем, кто на постах. Но в понедельник мы им на три-четыре дня вперёд уже выдали всю необходимую защиту. […] То, что они, привезли лежит в аптеке на складе. Никто из нас же не унес их. Сегодня наши девочки сняли видео и показали, что маски и препараты стоят на складе и выдаются кому необходимо», — сказал главврач.

Медики больницы опубликовали видео в качестве подтверждения того, что вся помощь от волонтеров хранится на складе. Врачи на видео утверждают, что руководство больницы не перепродает гуманитарную помощь и просит волонтёров не распространять недостоверную информацию.

«В сеть попало видео, в котором говорится, что гумпомощь продаётся. Мы хотим сказать, что она никуда не уходит. Поймите нас правильно, мы выдаем все по мере израсходования. Мы не можем все, что вы привезли, всю гумпомощь выдать сразу. Пожалуйста, не вводите людей в заблуждение», — говорит медик на видео, показывая все респираторы и антибиотики, которые привезли волонтёры.

«Невыносимая ситуация» в больнице №1

Это не первый скандал, в котором фигурирует больница №1. Ранее хирург клиники раскритиковал своё руководство.Он жаловался на «невыносимые» условия работы в клинике и обвинял главврача Жусупа Бошкоева в коррупции.

«Наш главврач вместо того, чтобы создать элементарные условия, препятствует нашей работе. Того ложи, этого не ложи. Какие-то записки нам пишет, с какими-то фамилиями. А люди у порога нашей больницы умирают, не могут попасть к нам. Врачам он не может поставить даже душевые кабины. В течение четырех дней мы потные выходим из красной зоны, а там нет горячей воды. Мылись под холодной водой, теперь видите, хрипим. А нам еще дышать через эту маску», — сказал он.

Однако главврач опроверг заявления хирурга, назвав его «скандальным» человеком.

«Доолот Ибраимов — скандальный человек, привыкший жаловаться. В марте он также написал жалобу на своих коллег, которая потом не подтвердилась. Я бы судился с ним, но сейчас такое время, некогда», — заявил главврач.

После заявлений хирурга минздрав сообщил, что создана специальная комиссия, которая проверит бишкекскую клиническую больницу №1 и ее главврача на факт коррупции.

По официальной информации минздрава, на 10 июля в Кыргызстане зафиксировано уже 1450 случаев заражения медиков COVID-19 и 5 смертей. Хотя многие граждане в социальных сетях ведут свой учет заболевших и умерших медиков, и сообщают, что их гораздо больше.