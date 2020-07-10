Минздрав сообщил, что за минувшие сутки скончались шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это 90-летний мужчина в Кыргызско-Турецкой больнице в Бишкеке, две женщины 69 и 70 лет в Жайылской районной больнице, мужчины 49 и 53 лет в Джалал-Абадской областной больнице и 61-летняя женщина в Нарынской больнице.

Кроме того скончались 40 пациентов с пневмонией — это тяжелая форма течения COVID-19, но Минздрав продолжает считать пациентов отдельно. Из этих 40 человек 26 умерли в Бишкеке. Возраст, пол и сопутствующие болезни этих людей Минздрав не сообщил.

Таким образом, за время пандемии всего скончались 472 человека, но в статистику входят только 122 пациента с подтвержденным коронавирусом, 350 скончавшихся в пневмонией подаются отдельно.

Глава правительства Кубатбек Боронов заявил 7 июля, что пневмония — следствие коронавирусной инфекции, а минздрав сообщил, что планирует объединять эти данные, но пока этого не сделал.