Минздрав сообщил, что за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 552 пациентов. О том, у скольких новых пациентов подтвердили пневмонию с отрицательным тестом на коронавирус, но теми же симптомами, не сообщили.

314 из новых пациентов с коронавирусом в Бишкеке, 124 в Чуйской области, 28 в Баткенской, 26 в Джалал-Абадской, 24 в Оше, 17 в Нарынской области, 13 в Ошской, шесть в Иссык-Кульской. Среди новых зараженных — 79 медиков.

За сутки из больниц выписаны 102 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом. 40 в Бишкеке, 12 в Чуйской области, по 11 в Оше, Ошской и Баткенской областях, девять в Джалал-Абадской, пять в Нарынской, два в Таласской и один в Иссык-Кульской области.







Среди выздоровевших — 10 медиков.

Скончались за сутки три мужчины с коронавирусом. Также умерли 32 человека с пневмонией.

Всего за время пандемии зафиксированы 9910 случаев заражения коронавирусом — это без числа людей, у которых тест оказался отрицательным, но развилась пневмония. Пневмония, по мнению врачей, это тяжелая форма течения COVID-19, но минздрав продолжает считать пациентов отдельно. Хотя ранее обещал совместить статистики.

Из официальных 9910 случаев умерли 125 человек (а от пневмонии 382, что больше общего числа умерших от этой болезни за весь прошлый год), выздоровели 3 236, все еще больны 6 549.

Из 6 549 человек, получающих лечение, только 631 в больнице, причем 25 из них в реанимации. Лечатся на дому 5 918 человек, и это только те, кто попал в официальную статистику — многие из тех, у кого были легкие симптомы коронавируса, но не было осложнений, не обращались в больницы и лечились дома.