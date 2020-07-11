Госкомитет нацбезопасности сообщил, что в 2017 году, при мэрстве Албека Ибраимова, в Бишкеке провели реконструкцию парков по завышенной стоимости.

По информации ведомства, Ибраимов выделил 90 миллионов сомов на реконструкцию парка «Молодежный», парка имени Фучика, а также Карагачевой рощи.

«Согласно промежуточному акту, объемы работ были завышены на 652 тыс. сомов, при этом выполнены излишние работы на сумму более 2 млн сомов. По данным фактам прокуратура Бишкека зарегистрировала досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением»», — сообщило ведомство.







В органы якобы обратился некий мужчина, сообщивший о нецелесообразном использовании 30 миллионов сомов при реконструкции парка Фучика.

Так как реконструкция проводилась при Албеке Ибраимове и именно он выделял суммы для проведения работ, он может стать фигурантом еще одного дела.

Сейчас Ибраимов в заключении — приговорен к 15 годам лишения свободы.

Албек Ибраимов проходил по делу о коррупции на посту мэра Бишкека. Его признали виновным в «незаконной передаче муниципальной земли» и продаже пансионата «Солнечный берег». Другое дело связано с заводом «ТНК Дастан», который он возглавлял с 2011 по 2012 год.

По версии следствия, Ибраимов заключил контракт на поставку «специальных изделий» на завод по завышенной цене и за это получил от поставщика $270 тысяч.