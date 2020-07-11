О смерти 61-летней Чолпон Калканбаевой, декана факультета «Лечебное дело», сообщил КГМА.

«Отличник здравоохранения, профессионал своего дела, наставник молодых коллег, вырастившая не одно поколение врачей, пользовалась уважением коллег и студентов», — так отзывается о ней КГМА.

Причина смерти профессора Калканбаевой не сообщается, но «Акипресс» пишет, что она скончалась после продолжительной болезни.

Калканбаева была доктором медицинских наук, а карьеру в медицине начала в Токмакском роддоме, где проходила интернатуру. Работала акушером-гинекологом, а в 1987 году стала ассистентом кафедры гинекологии. Защитила кандидатскую, докторскую, получила звания доцента и профессора.