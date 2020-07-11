О смерти 64-летнего Абдрахима Абдрасилова сообщила мэрия Бишкека.

«С глубоким прискорбием восприняли печальное известие о скоропостижной смерти нашего коллеги, друга и человека, который отдал почти 17 лет своей жизни развитию городского общественного, Абдрасилова Абдрахима Акчаловича», — сообщил муниципалитет на своем сайте.

По информации мэрии, у Абдрасилова была пневмония.

«Горько осознавать, что Абдрахима Акчаловича не стало так рано, пневмония унесла жизнь нашего коллеги на 65-м году жизни», — сообщила мэрия.

Абдрасилов родился в селе Чеч-Тюбе Кировского района Таласской области в 1965 году, отучился на инженера-механника. В разное время возглавлял автотранспортное предприятие №3 в Бишкеке, бишкекский пассажирский автокомбинат и Управление городского транспорта мэрии Бишкека.