О смерти экс-муфтия Кыргызстана сообщил Кыргызский Исламский университет.

«От имени себя и сотрудников Исламского университета Кыргызстана я выражаю глубочайшие соболезнования семье, родственникам, студентам и братьям Чубака Жалилова, всемирно известного ученого, который внес значительный вклад в работу Духовного управления мусульман Кыргызстана и развитие религии в нашей стране», — сообщил ректор университета Абдишүкүр Нарматов.

На странице религиозного деятеля в фейсбуке приносят соболезнования. 45-летнего Жалилова госпитализировали в ночь на 11 июля с двусторонней пневмонией, но не смогли спасти. Об этом сообщил «Азаттык» со ссылкой на Нацгоспиталь.







Чубак Жалилов был одним из самых популярных религиозных деятелей в Кыргызстане, два года был муфтием. Жалилов был известен многими высказываниями — одно из последних резонансных высказываний Жалилова было посвящено осуждению насилия в отношении женщин.

«Такие случаи встречаются везде, и каждый день. Есть случаи, когда это уносит жизни людей. […] Это не избиение одного человека — это избиение всех нас. Вот поэтому общество должно быть “живым”. Игнорировать ссору мужа и жены, считая это их семейными проблемами — это глупо», – сказал он в беседе на радио «Марал».