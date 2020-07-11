Активист Урмат Джаныбаев рассказал, что его аккаунт в фейсбуке взломали, зарегистрировали на новую почту, поменяли пароль и удалили пост о рейтинге президента Сооронбая Жээнбекова.

Активисту удалось вернуть себе страницу. По его словам, он не единственный, чью страницу пытались взломать.

«До этого страницу Назуль Тюменбаевой таким же образом взломали и удалили ее видео. Страницу Сыймыка Жапыкеева до этого вообще полностью удалили с десятками тысяч подписчиков. В общем друзья, со свободой слова в Кыргызстане развернулась полномасштабная война», — пишет он.







В комментариях к посту Джаныбаева о взломе или попытках взлома своей страницы рассказали и другие кыргызстанцы.

Попытка не удалась

«Меня пытались взломать сегодня и судя по ленте ещё много других журналистов, активистов и прочих граждан, что открыто высказывают свое мнение по поводу власти», — сообщил в твиттере 10 июля журналист Айбол Кожомуратов. Он успел вернуть себе аккаунт до того, как взломщик успел что-либо сделать.

Пытались взломать страницу и журналистки «Клоопа» Айдай Иргебаевой — причем произошло это после того, как она опубликовала пост про речь Жээнбекова. Она усомнилась в информации, озвученной в речи.

Ей пришло сообщение — код для сброса пароля, она поняла, что ее взламывают, и поменяла пароль на более сложный. У нее была двухфакторная аутентификация.

Как защитить свой аккаунт от взлома?

Не сохраняйте пароли в браузере, не вводите пароль, если какой-то сервис внезапно просит его ввести. И не кликайте на подозрительные ссылки.

Пароль должен быть достаточно сложным, но не должен ассоциироваться с вам. Если вы поставите паролем год рождения или имя близкого вам человека, взломать вашу страницу будет очень легко.

Сложный пароль — это комбинация букв и цифр, желательно разного размера. Пусть пароль будет достаточно длинным. Не используйте один пароль в разных соцсетях, почтах, аккаунтах.

Можно хранить пароли в программах KeePass или LastPass и не запоминать их, но пароль от самих программ запомнить придется. Или можно воспользоваться двухфакторной аутентификацией — это довольно просто.

Вы можете включить ее на любом своем аккаунте или почте. Используйте приложение Google Authenticator и привяжите к нему свои аккаунты. Тогда, если кто-то попытается взломать вас, ему нужен будет рандомный код, который будет известен только вам.

Не надо делать двухфакторную аутентификацию через смс, или сброс пароля по той же схеме. Потому что так страницу смогут взломать, продублировав вашу сим-карту.

Ну и установите сложный пароль на ваш телефон и компьютер, если опасаетесь, что ими могут воспользоваться для получения доступа к вашим почте и аккаунтам в соцсетях.