Экс-муфтий Чубак Жалилов скончался на 46 году жизни — у него была диагностирована двусторонняя пневмония. Он приехал в больницу в ночь на 11 июля и его не смогли спасти.

Попрощаться с одним из наиболее популярных и влиятельных религиозных деятелей Кыргызстана в Бишкеке пришло множество людей — на видео видно, как люди в защитных масках шепчут молитвы и кричат «Аллах велик!» (Аллах акбар). Один из мужчин на видео похож на действующего муфтия Максатбека Токтомушева — очевидно, что это и есть он, но большая часть его лица закрыта маской и очками.







На видео видно, что людей очень много — подсчитать их количество сложно, но заполнена вся близлежащая территория. Мужчины плачут и скорбят.

Религиозного деятеля похоронят не в Бишкеке, а в родном селе Бай-Мундуз Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. Похороны пройдут в 16 часов.

Скорбят по Жалилову не только люди, пришедшие с ним попрощаться — скорби полны все соцсети. Люди разного возраста, взглядов и вероисповедания прощаются с лидером мнений мусульманского населения и называют его раннюю смерть большой потерей.