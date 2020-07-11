Сыргак Турдалиев.

Оригинал материала опубликован на радио «Азаттык«.

В Кыргызстане в последние недели растет статистика умерших от коронавируса и пневмонии. По словам врача Национального хирургического центра Министерства здравоохранения КР Сыргака Турдалиева, большинство заболевших и не подозревали об имеющихся у них хронических болезнях.

Сыргак, вы участвовали при вскрытии умершего от коронавируса человека. На что обратили внимание, какие разрушения наносит вирус организму?







При вскрытии мы обнаружили, что в мелких кровяных сосудах легких образовались сгустки крови — тромбы, которые ограничили поступление кислорода в легкие. Из-за недостатка кислорода произошло что-то наподобие микроинфаркта. Следом наступает смерть человека.

При обычной пневмонии воспаляются ткани легких, а при вызванной коронавирусом пневмонии — мелкие сосуды заполняются кровяными сгустками. Поражается большая часть легких, из-за чего дыхание становится болезненным, ограничивается поступление кислорода в организм. В данное время возбудителем пневмонии в 95% случаев является COVID-19. Человек не должен заниматься самообманом и думать, что у него всего лишь пневмония. Все случаи надо рассматривать как коронавирусную инфекцию.

Сколько времени проходит с момента обнаружения первых симптомов COVID-19 и до поражения вирусом легких человека? Ведь говорят, что в первые дни вирус находится в носоглотке и гортани человека?

У всех людей происходит по-разному. У кого-то в первый же день температура тела повышается до 39-40 градусов. При обследовании на компьютерном томографе обнаруживается, что 70-75% легких уже поражены. Все зависит от общего состояния здоровья и иммунитета человека. Есть люди, которые после заражения в течении 14-20 дней могут жить, как обычно, только чувствовать легкую температуру. Через некоторое время может резко наступить одышка. Сейчас у многих больных выявляется пневмония.



В Италии, где зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса, в основном умирали люди старшего поколения. В Кыргызстане от вируса умирают и старики, и люди молодого возраста. Как вы можете это объяснить, в чем причина этого?

Одной из причин является то, что мы не уделяем внимание своему здоровью, не занимаемся лечением хронических болезней.

Сейчас люди массово проходят обследования — флюорографию, компьютерную томографию. Во время обследования у них выявляется туберкулез или опухоль в легких.

Есть и те, кто, попав в больницу узнает, что он болен сахарным диабетом.

У нас очень много больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими болезнями легких. Коронавирус, попав в организм, обостряет эти заболевания, и состояние больного быстро ухудшается. Кроме того, люди не соблюдают санитарно-гигиенические правила. Не носят средства индивидуальной защиты. Посещают места массового скопления людей и не соблюдают дистанцию.

Было очень много таких, кто не верил в существование вируса. Стали верить только после роста числа больных. Из-за людского недоверия и беззаботности ситуация в стране осложнилась. Несоблюдение правил социального дистанцирования привело к тому, что в атмосфере повысилась концентрация вируса, вот болезнь и распространяется быстро.

Самое трагичное в том, что сейчас в больницах не хватает мест для тяжелых больных. Многие больные попадают в больницу с помощью знакомых или через связи. Тяжелые больные не могут попасть в инфекционную больницу. По-хорошему, все тяжелобольные должны быть госпитализированы в инфекционную клинику. Я через работающих там коллег узнал, что у них лежат средней тяжести больные, в удовлетворительном состоянии. Многие из них попали туда через знакомых.

Больным, которые на самом деле нуждаются в незамедлительной помощи, не могут найти место в больнице.

Сыргак, была возможность подготовиться к такой ситуации? Как вы думаете, чего не хватило?

Как минимум мы опоздали на 20 дней. Вначале надо было организовать специальный распределительный центр. Его надо было открыть в крупной больнице или на территории стадиона. Всех больных надо было централизованно направлять в этот центр.

В центре больной проходил бы томографию или рентген-обследование. Больного с легкой формой болезни после назначения лечения можно было отправить на домашнее лечение. Со средней тяжестью больных — госпитализировать, а тяжелых — направить в инфекционную больницу. Изначально инфекционная больница готовилась под прием больных коронавирусом. Врачи этой больницы имеют соответствующий опыт работы.

Так как сейчас у нас нет единого центра по распределению больных, люди не знают в какую из больниц обращаться, вот они и мечутся по всему городу. Каждый выходит из положения, как может — кто с помощью знакомых, кто — родственников… В данный момент нет координированных действий. Нет связи между больницами и другими медицинскими учреждениями. Среди населения не проводится разъяснительная работа.

Давно надо было через СМИ дать открытую информацию жителям. Открыто сказать, что возбудителем пневмонии является коронавирус. Все сейчас сидят и боятся, как бы не сказать лишнего.

В начале эпидемии врачей, которые говорили о реальной обстановке в больницах, запугивали и заставляли извиняться за свои слова. Вот вы сейчас говорите о недостатках в работе властей. Вы не опасаетесь давления со стороны?

А чего опасаться? Об этих проблемах уже все говорят в открытую. Народ тоже в курсе. Стало модно заставлять человека, сказавшего об имеющихся недостатках, прилюдно просить прощения. Все это неправильно. Наоборот, власти должны поддерживать таких людей и оказывать помощь.

Какова вероятность того, что сейчас можно сдержать распространение коронавируса? Какие шаги нужно предпринимать в срочном порядке?

К сожалению, в ближайшее время ситуация будет только осложняться. Надо проводить разъяснительную работу среди людей, научить их правилам самоизоляции. Больные люди ходят по городу. Сейчас не поздно создать центр по распределению больных. Граждане должны знать, куда обращаться, где им будет оказана медицинская помощь.

Я хочу обратиться к людям и попросить, чтобы они ответственно отнеслись к своему здоровью, и никуда не выходили. Печально, когда у тебя на глазах умирают люди, в том числе и молодые совсем, когда ничем им уже не поможешь. Если были бы заранее подготовлены, то, может, мы смогли бы им помочь.