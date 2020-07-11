За сутки от коронавируса и пневмонии скончались 35 человек.

У трех человек был подтвержденный тест на коронавирус. Двое мужчин 65 и 51 года скончались в Бишкеке, в Кыргызско-Турецкой больнице. Мужчина 44 лет скончался в Лейлекской больнице. По официальным данным, за время пандемии скончались 125 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

От пневмонии скончались 32 человека, 24 из них в Бишкеке. По официальным данным, за время пандемии с диагнозом пневмония скончались 382.







Пневмония, по мнению врачей, это тяжелая форма течения COVID-19, но минздрав продолжает считать пациентов отдельно. Хотя ранее обещал совместить статистики.

Следовательно, настоящее число жертв коронавируса, по меньшей мере, это 507 человек, а не 125 — но минздрав озвучивает это число в официальных данных.

Отсутствие общей статистики есть не только в Кыргызстане, но и у стран-соседей, что вводит в заблуждение и граждан, и представителей дипмиссий других стран, и зарубежные СМИ.

Из-за того что в Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане большое число смертей не вносят в список жертв коронавируса, а отделяют в список пневмонии, иностранные журналисты начали обращать внимание на «неизвестную пневмонию» в Центральной Азии.

А 9 июля на посольство Китая в Казахстане опубликовало предупреждение с призывом проявлять бдительность на казахстанской территории из-за «неизвестной пневмонии».

При этом посольство ссылалось на реальное высказывание казахского чиновника и сообщало, что «смертность от этой болезни значительно выше, чем от нового коронавируса». Казахстану даже пришлось дать опровержение этой информации.