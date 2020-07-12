Послушайте песню пианиста Никиты Рыжих «Дыши, мой Кыргызстан» — трогательную, но дающую надежду.
В ней пианист благодарит медиков, которые борются с коронавирусом и пневмонией, спасая жизни кыргызстанцев — порой ценою собственных жизней.
Слова песни:
В больницах свет не гаснет, нет,
Спасают наш народ от бед
Кто клятву в юности давал,
Кто с нами до конца и не предал.
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Простите мамы и отцы,
Мы были злыми, мы глупцы,
Но силы есть у нас внутри
Сменить картину всей страны.
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Спасибо медикам за шанс —
Вы отдаёте жизнь за нас
И я не знаю, сможем ли
Когда-то вам отдать долги.
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Простите мамы и отцы,
Мы так запутались во лжи.
Мой Кыргызстан, прошу, терпи —
Все будет хорошо там впереди.
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Дыши, дыши, дыши,
Чтобы ни случилось. Ты прости,
Мы искали лучшего пути,
Только не нашли.
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Дыши, прошу дыши,
Дома ждут жена и малыши,
Бог всегда с тобой, лишь попроси
Помощи для своей души.