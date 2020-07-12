Послушайте песню пианиста Никиты Рыжих «Дыши, мой Кыргызстан» — трогательную, но дающую надежду.

В ней пианист благодарит медиков, которые борются с коронавирусом и пневмонией, спасая жизни кыргызстанцев — порой ценою собственных жизней.







Слова песни:

В больницах свет не гаснет, нет,

Спасают наш народ от бед

Кто клятву в юности давал,

Кто с нами до конца и не предал.

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Простите мамы и отцы,

Мы были злыми, мы глупцы,

Но силы есть у нас внутри

Сменить картину всей страны.

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Спасибо медикам за шанс —

Вы отдаёте жизнь за нас

И я не знаю, сможем ли

Когда-то вам отдать долги.

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Простите мамы и отцы,

Мы так запутались во лжи.

Мой Кыргызстан, прошу, терпи —

Все будет хорошо там впереди.

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Дыши, дыши, дыши,

Чтобы ни случилось. Ты прости,

Мы искали лучшего пути,

Только не нашли.

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Дыши, прошу дыши,

Дома ждут жена и малыши,

Бог всегда с тобой, лишь попроси

Помощи для своей души.