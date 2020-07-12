Вышла еще одна серия увлекательного сериала о кыргызской столице «Бишкек 140». Теплый, ламповый выпуск ведет Даниэль Абдылдаев — он проводит зрителя узкими коридорами, полными пластинок и книг, узнает историю кыргызского сома, который неожиданно старше, чем многие думают.







Рассказывает Абдылдаев и об истории кыргызского театра, проводит в театральное закулисье, а после рассказывает и показывает другую сторону, пожалуй, главного актера кыргызского кино — Суймонкула Чокморова.

Финал этого очень творческого видео внезапно о ТЭЦ Бишкека — но и там есть, что рассказать.