Финполиция провела контрольную закупку и выяснила личности людей, которые занимаются перекупкой лекарств для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам. У них не было лицензии на продажу лекарственных препаратов.

«В ходе проведения контрольного закупа, сотрудниками Финполиции был приобретен лекарственный препарат «Клексан» в нескольких точках города, цена на который варьировалась от 8 до 14 тысяч сомов», — сообщает ведомство. Начато досудебное производство.

В последние два месяца соцсети разрывались от сообщений о перекупщиках, продающих лекарства намного дороже их реальной стоимости.

Ранее Финпол сначала провел рейд по аптекам, завышавшим цены на лекарства. Было начато несколько досудебных производств в отношении руководителей крупных фармкомпаний Кыргызстана.

Кроме того, ведомство занялось делом о коррупции и лоббировании интересов фармкомпаний, и допросило бывшего министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева и экс-вице-спикера Алтынай Омурбекову.