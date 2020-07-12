На видео — очередь за гепарином в ночь на 12 июля. Гепарин — одно из лекарств, прописываемых больным с COVID-19 (и тем у кого положительный тест на коронавирус, и тем, кого минздрав записывает в списки «пациентов с пневмонией»).

В Кыргызстане наблюдается нехватка лекарств. Многие важные лекарства скупили перекупщики и продают их теперь по огромной, несоразмерной оригинальной цене, стоимости. Поэтому аптеки перестали давать в одни руки более двух упаковок нужного лекарства.

11 июля в соцсетях распространили информацию о том, что нужный людям гепарин завезут в аптеку «Неман». В результате у аптечного склада образовалась огромная очередь. Комментарий у аптеки взять не удалось.